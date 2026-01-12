Presión sobre la Reserva Federal reactiva apetito por Chile: IPSA supera los 11.000 puntos y dólar cae de los $ 890

La apertura de una investigación penal contra su presidente, Jerome Powell, gatilló una salida de capitales desde Estados Unidos hacia otros mercados.

La apertura de una investigación penal en contra del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, agitó los mercados financieros globales este lunes, con reacciones dispares entre los inversionistas: mientras algunos leyeron la noticia en clave positiva, otros optaron por una postura de mayor cautela.

Pese a las dudas iniciales y tras una volátil jornada, Wall Street cerró en terreno positivo. El Nasdaq subió 0,3%, mientras que el S&P 500 con el Dow Jones ganaron 0,2%. El Dow y el S&P batieron nuevos récords.

IPSA imparable

En Chile, la jornada estuvo marcada por el optimismo porque el principal índice bursátil, el IPSA, saltó a un nuevo máximo histórico por sobre los 11.000 puntos, impulsado por la salida de capitales desde EEUU hacia otros mercados y el avance de materias primas.

El selectivo escaló 1,25% hasta los 11.066,16 puntos en la sesión, con los papeles de SQM liderando las alzas, con un avance de 3,90%, seguido por las acciones de Engie Chile, que subieron 3,75%. Las acciones nacionales transaron más de $ 210 mil millones, una cifra por encima de lo habitual.

A juicio del gerente de estudios de Renta4, Guillermo Araya, “la alta incertidumbre en EEUU, en vez de ser una mala noticia para Chile, se ha convertido en un catalizador positivo para el IPSA, a través del salto en el precio del cobre”.

En la sesión, el precio del metal rojo alcanzó un máximo en la Bolsa de Metales de Londres, con una variación diaria de 1,91%, hasta llegar a los US$ 6,037 la libra.

Por su parte, el subgerente de estudios de renta variable de BICE, Aldo Morales, estimó un impacto acotado en el IPSA, y señaló que la incidencia de EEUU se da “mayormente a través del diferencial de tasas y del potencial de crecimiento de la economía global, que impacta el apetito por riesgo”.

Morales sostuvo que, con el alza que viene arrastrando el selectivo local en lo que va del año, están trabajando con un escenario de precio objetivo en torno a los 11.740 puntos para el IPSA, lo que es “consistente con un crecimiento de 10% en las utilidades corporativas en 2026”.

En la vereda contraria, el operador de renta variable de Vector Capital, Jorge Tolosa, enfatizó que el conflicto entre Powell y Trump no tiene un impacto en la bolsa. “El mercado no está considerando eso”. A su juicio, lo único que genera es ruido y decisiones de inversión de “muy corto plazo”.

Impacto en otros activos

En este contexto, el tipo de cambio también acusó el impacto del conflicto. Durante la jornada, la paridad dólar-peso retrocedió $ 9,1 hasta cerrar en $ 884,9, un nivel que no se observaba desde el 3 de enero de 2024, de acuerdo con Bloomberg.

En paralelo, el dollar index -que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de seis monedas- cayó 0,2% al cierre de esta edición.

Las tasas largas de Estados Unidos, en tanto, comenzaron la semana al alza, aunque luego tendieron a estabilizarse.

Y por su parte, durante la sesión el oro escaló a un nuevo récord de US$ 4.600 la onza.