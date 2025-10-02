Tras fusión con Security, acciones de BICE fueron incorporadas al IGPA de la Bolsa de Santiago

Según la entidad, una vez se materialice el canje de títulos de Grupo Security por acciones de BICE, el holding alcanzará una capitalización bursátil de US$ 3,1 mil millones

La adquisición de Grupo Security por parte de BICE anotó este jueves un avance relevante en el mercado bursátil. Tras la fusión legal de ambos holdings, concretada el 1 de septiembre, la acción de BICE (nemotécnico BICECORP) fue incorporada al Índice General de Precios de Acciones (S&P/CLX IGPA).

El selectivo reúne a las principales compañías listadas en la Bolsa de Santiago con una presencia bursátil superior a 25% y que cumplen criterios mínimos de liquidez. A la fecha, está compuesto por 52 firmas locales.

En esta línea, el gerente general de BICE, Juan Eduardo Correa, sostuvo que la inclusión “es una buena noticia en el marco del actual proceso de fusión, que refleja la solidez del grupo financiero que estamos conformando y que amplía nuestra visibilidad ante los inversionistas y gestores que utilizan este índice como marco de comparación o punto de partida para sus carteras”.

La acción de BICE cotiza en la plaza local desde 1994. Y de acuerdo con la entidad, una vez se materialice el canje de títulos de Grupo Security por acciones de BICE, el holding alcanzará una capitalización bursátil de US$ 3,1 mil millones, ubicándose en el lugar número 18 del mercado.