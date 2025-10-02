Tras fusión con Security, acciones de BICE fueron incorporadas al IGPA de la Bolsa de Santiago
Según la entidad, una vez se materialice el canje de títulos de Grupo Security por acciones de BICE, el holding alcanzará una capitalización bursátil de US$ 3,1 mil millones
Noticias destacadas
La adquisición de Grupo Security por parte de BICE anotó este jueves un avance relevante en el mercado bursátil. Tras la fusión legal de ambos holdings, concretada el 1 de septiembre, la acción de BICE (nemotécnico BICECORP) fue incorporada al Índice General de Precios de Acciones (S&P/CLX IGPA).
El selectivo reúne a las principales compañías listadas en la Bolsa de Santiago con una presencia bursátil superior a 25% y que cumplen criterios mínimos de liquidez. A la fecha, está compuesto por 52 firmas locales.
En esta línea, el gerente general de BICE, Juan Eduardo Correa, sostuvo que la inclusión “es una buena noticia en el marco del actual proceso de fusión, que refleja la solidez del grupo financiero que estamos conformando y que amplía nuestra visibilidad ante los inversionistas y gestores que utilizan este índice como marco de comparación o punto de partida para sus carteras”.
La acción de BICE cotiza en la plaza local desde 1994. Y de acuerdo con la entidad, una vez se materialice el canje de títulos de Grupo Security por acciones de BICE, el holding alcanzará una capitalización bursátil de US$ 3,1 mil millones, ubicándose en el lugar número 18 del mercado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Trump logra acuerdo con Pfizer: farmacéutica rebajará 50% precios de medicamentos en EEUU y obtendrá tres años de gracia frente a aranceles
La compañía se comprometió además con un plan de US$ 70 mil millones en investigación, desarrollo y manufactura local durante los próximos años. El mandatario había señalado previamente que su gobierno impondría sobretasas de 100% a las medicinas de marca a partir de este miércoles.
Socios de Sartor acuden a la Corte de Apelaciones para evitar ejecución de 54% de Azul Azul
Acusaron que el fallo que dio inicio al proceso, que puede terminar en el remate de las acciones, “omitió importante prueba testimonial, pericial, de exhibición de documentos y confesional”.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete