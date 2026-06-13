“El Niño” vuelve al radar del mercado y abre ventana para las acciones électricas

El fenómeno climático de “El Niño” vuelve a entrar al mercado chileno y ya empezó a ser mirado por sus efectos, especialmente sobre las empresas eléctricas, los precios spot de la energía y, en una segunda vuelta, sobre algunos commodities agrícolas.

La señal se activó luego que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informara que El Niño ya está presente y que se espera un fortalecimiento hacia el invierno boreal 2026-2027.

En Chile, el mercado eléctrico -y sus acciones- sería el principal beneficiado, después de un 2025 marcado por la sequía (la generación hidroeléctrica cayó 23%, según el Coordinador Eléctrico Nacional).

La head regional de equity research de Credicorp Capital, Steffania Mosquera, sostuvo que “El Niño tiende a ser positivo para el sistema eléctrico chileno”. Explicó que una mejor hidrología e incluso una mayor acumulación de nieve si el evento se concentra entre el tercer y cuarto trimestre, podría elevar la generación hidroeléctrica y presionar a la baja los precios spot de la energía. “Es un shock positivo para el sistema y beneficia a compañías posicionadas para comprar energía en el mercado spot, como Enel Chile y Engie Energía Chile”, señaló.

Granos se resienten

El impacto, sin embargo, también genera efectos negativos.

El académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román, advirtió que “se esperaría que producto de este fenómeno de El Niño, frutas y verduras aumenten de costo”.

Su diagnóstico va en línea con el Banco Central, que identificó estos alimentos como uno de los componentes del IPC más sensibles a este tipo de shock. Román indicó que el fenómeno puede golpear a los “soft commodities” como arroz, trigo, maíz, café y cacao, todos expuestos a cambios en lluvias, temperaturas y condiciones de transporte.

Agregó, que se deben sumar minerales como el litio y el cobalto, donde la disponibilidad de agua también puede incidir en los procesos productivos.