Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Commodities
Commodities

Proveedores de la minería, forestales y bancos impulsarían emisiones de bonos en la segunda parte de 2026

El socio de Link Capital, Gonzalo Covarrubias, aseguró que la aprobación del proyecto de ley miscelánea del gobierno será clave para estas colocaciones de deuda.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Lunes 13 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Proveedores de la minería, forestales y bancos impulsarían emisiones de bonos en la segunda parte de 2026</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Codelco se desiste de recurso de amparo contra Contraloría luego que organismo anunciara sistema de control alternativo para operaciones societarias de mineras estatales
2
Empresas

Providencia supera a Las Condes en valor de gastos comunes y se acerca al podio de las comunas más caras de la RM
3
DF MAS

Agrourbana, la startup pionera de las lechugas verticales que levantó más de US$ 11 millones cesó operaciones
4
Regiones

La historia del fallido Mall Las Américas llega a su fin en tribunales: ordenan devolver pagos a locatarios
5
DF MAS

El acuerdo con el que Alejandro Gil cierra uno de los mayores flancos legales, tras la era en CLC
6
DF MAS

Habla César Márquez, el único gerente de Codelco desvinculado tras denuncia de sobreproducción: “Esta información siempre estuvo a la vista de todo el mundo: presidente ejecutivo, vicepresidentes, toda la plana ejecutiva y el directorio”
7
Señal DF

Hard discount, el nuevo orden en supermercados que desafía a los proveedores
8
Regiones

Contraloría destapa irregularidades por $ 1.847 millones en Corporación Municipal de Castro por gestión de licencias médicas
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete