Comisión para el Mercado Financiero realiza tercer taller para modernizar el mercado de capitales en Chile

En la instancia que se llevó a cabo este viernes, se analizaron propuestas para promocionar el ahorro y participaron representantes de entidades gremiales, instituciones financieras, académicos y expertos.

Con la intención de analizar propuestas para promocionar el ahorro, este viernes se llevó a cabo el tercer taller de desarrollo de mercado de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Una iniciativa que busca avanzar, junto al sector privado, en una agenda para modernizar el mercado de capitales en Chile.

En la instancia participaron representantes de entidades gremiales, instituciones financieras, académicos y expertos. Luego de la jornada, la CMF recibió propuestas relacionadas a impulsar iniciativas de educación financiera, generar incentivos para la promoción del ahorro y medidas relacionadas al uso de tecnología y medios digitales.

Desarrollo de mercado

La iniciativa de la CMF comenzó el pasado viernes 22 de agosto. En su primera instancia, el taller estuvo enfocado en el eje de gobierno corporativo, mientras que, en la segunda fecha se llevó a cabo el taller de financiamiento de empresas de menor tamaño.

El cierre de los talleres se realizará el 26 de septiembre y el 3 de octubre, en el cual se revisarán las propuestas del eje infraestructura y profundidad de mercado.

El objetivo de los talleres es avanzar sobre iniciativas para el desarrollo del mercado financiero, lo que se sellará con la publicación de un documento de la política sobre modernización del mercado de capitales en Chile durante el primer semestre de 2026.

En el sitio web de la CMF se encuentran publicadas las propuestas recibidas desde el sector privado y las presentaciones iniciales de cada taller, donde se profundiza sobre la temática a tratar.