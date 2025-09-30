Fondo de GSI Capital y Moneda Patria adquiere 10 estaciones de servicio para su cartera

Se trata de cuatro recintos ocupados por Aramco y seis por Shell, que se incluyeron al portafolios del vehículo “Moneda GSI Rentas Comerciales III”.

La gestora GSI Capital -ligada a Moneda Patria (50%), Nicolás Noguera, Pedro Infante, Fernando Ovalle y Tomás Ovalle- continúa de compras en el mercado inmobiliario local para dos de sus fondos de inversión.

A las ocho adquisiciones en el sector comercial y logístico por US$ 160 millones realizadas durante la primera mitad del año, ahora sumó 10 nuevos activos.

Este martes, la gestora anunció el cierre de la compraventa de una decena de estaciones de servicio. En detalle, el paquete de activos se compone de cuatro recintos ocupados por Aramco y seis por Shell, que se incluyeron al portafolio del vehículo “Moneda GSI Rentas Comerciales III”.

La operación fue liderada por el socio de GSI, Tomás Ovalle, y acompañada por Scotiabank y su ejecutivo Ricardo Heitzer. A nivel legal, contó con la colaboración de los estudios de abogados Villarino e Ilharreborde y CEPD.

Las estaciones de servicio no son una novedad para GSI. La gestora nació en 2018 con el propósito de invertir en este tipo de activos, para después expandirse y actualmente acumularían 60 recintos a lo largo del país.

Posible vendedor

Si bien el inversionista que vendió las estaciones de servicio al fondo de GSI y Moneda Patria se mantiene de momento en reserva, desde el mercado se especula que se trataría de uno de los vehículos de inversión inmobiliarios que en 2024 inició su proceso de cierre.

Se trataría de “Banchile Rentas Inmobiliarias” de la gestora Banchile, que actualmente se encuentra en la venta ordenada de su cartera.

De hecho, durante julio trascendió que GSI ya se encontraba en tratativas para comprar un paquete de estaciones de servicio a uno de los fondos en liquidación y solo el vehículo de Banchile posee ese tipo de activos en su portafolios, a través de la sociedad Rentas Gamma.

El centro de SMU

La transacción se enmarca en un movido año para GSI. Durante julio, su fondo “Moneda GSI Rentas Logísticas II” protagonizó las operaciones. El vehículo adquirió -y posteriormente arrendó- dos activos de bodegas en Pudahuel por más de 100 mil metros cuadrados (m2).

A comienzos del mes, selló la compra del centro de distribución TW La Martina por UF 1,11 millones (US$ 45,7 millones) a la compañía TW Logística, especializada en el almacenaje y procesamiento de cargas inflamables, químicas y cosméticas, entre otras categorías.

El recinto cuenta con 30 mil m2 y se arrendó posteriormente a la propia TW Logística por 12 años.

Una semana después, a mediados de julio, selló la compra del Centro de Distribución El Valle (en la foto), por UF 2 millones (US$ 82,3 millones) a SMU. Además, la cadena supermercadista arrendó el activo por 20 años.

Ambas transacciones requirieron financiamientos de aproximadamente UF 2 millones con Scotiabank y Banco Internacional, además de un aumento de capital del fondo en torno a UF 600 mil.

En lo legal, GSI fue asesorado en las compras por CEPD Abogados, a través de sus socios Alejandro Edwards y Sebastián Aninat.

En tanto, el área de rentas logísticas -de dos fondos públicos con aportes por UF 4 millones- es dirigida por los socios de la gestora, el fundador y excontrolador de Loginsa, Fernando Ovalle, y Pedro Infante, junto al gestor de cartera Sebastián Ovalle y la analista Ignacia Kottman.

Supermercados

Por su parte, tal como adelantó DF, el fondo “Moneda Rentas Comerciales III” selló la compra de inmuebles a Supermercados Montserrat e Inmobiliaria Santander, de la familia Bada, que solicitó en 2022 su reorganización judicial tras acumular pasivos por US$ 190 millones.

Durante el año, GSI adquirió seis activos exsupermercados Monserrat, arrendados principalmente por SMU. El precio por los inmuebles se ubicó en torno a UF 800 mil (US$ 32 millones), mientras que suman 25 mil m2 entre los locales principales y comercios aledaños.

Además, buscarían sumar otros tres recintos en venta por la familia Bada, que también poseen contratos de arrendamiento con SMU.