Fondo de Sembrador y LarrainVial negocia venta de campo de cerezas a familia González Folatre en US$ 16 millones

De concretarse, anotaría un retorno de UF + 9,1%. El clan también busca comprar la cosecha de un segundo cultivo del vehículo.

Pese a que el aumento de la oferta de las cerezas ha mermado su precio, los inversionistas y operadores del sector ven con interés a este segmento del campo chileno.

En una reciente presentación a sus aportantes, el fondo “Sembrador IV” de LarrainVial Activos reveló que su subyacente, el vehículo privado “FIP Sembrador IV”, recibió una oferta de compra de US$ 16 millones por su campo de cerezos Frutícola Novacer, de parte de la familia González Folatre.

El clan, dueño de Multihogar, Mall Valle de Curicó, Exportadora Gonzagri y Viña Folatre, busca hacerse del 100% de las acciones del cultivo de 134 hectáreas ubicado en la zona de El Emboque, Región del Maule.

La fórmula de pago incluye US$ 1 millón contra la aceptación de la oferta (que no serían reembolsables), US$ 2 millones contra la firma de promesa de compraventa y US$ 13 millones contra la firma de compraventa.

La operación se mantiene sujeta a due diligence por parte de los González Folatre, además de un saneamiento de la sociedad para que las acciones y activos estén libres de gravámenes o hipotecas, entre otros.

Finalmente, estaría pendiente precisar o negociar una multa en caso de incumplimiento no forzado. La propuesta del fondo sería incorporar US$ 2 millones del anticipo de compraventa “para ambos lados”.

Para el fondo, Novacer implicó una inversión inicial de US$ 10,09 millones en 2020, por lo que, de concretarse la venta en los términos iniciales, se anotaría una tasa interna de retorno (TIR) UF + 9,1% o de 11,5% en pesos.

En la reunión, el gerente general de Sembrador Capital -gestor de FIP Sembrador IV-, Joaquín Lobel, informó a los aportantes que la operación ya fue aprobada por el comité de inversiones del fondo y que estarían cercanos a sellar la transacción.

Novacer posee una estimación de cosecha de cerezas de 10.595 por hectárea o 1.211 toneladas en total, a un precio estimado de US$ 2,86 por kilo, de acuerdo a la presentación del fondo.

El activo cultiva cerezos de las variedades sweet, aryana y santina, entre otras. La inversión representa el 14% de la cartera del fondo, y un 7% de la superficie de la que el vehículo es dueño.

Compra de frutas

Novacer no es el único negocio que la familia González Folatre busca adquirir de Sembrador IV. También, ofertó por el 100% de la fruta del campo Atahualpa, productor de cerezas también propiedad del vehículo, de la temporada 2025/2026, informaron a los aportantes.

Sobre la mesa habría un precio de US$ 1 millón por lo producido por el activo, además de un pago de hasta US$ 1,6 millones de financiamiento de costos y gastos de toda la temporada.

La operación dejaría un margen positivo de unos US$ 355 mil para el fondo en la temporada de Atahualpa.

En tanto, aún está en conversación que en caso de que los costos superen los

US$ 1,6 millones por situaciones propias del negocio, la diferencia también sea financiada por el comprador.

Además, se estaría evaluando un acuerdo de arriendo con opción de compra de Atahualpa para la temporada siguiente, de 2026/2027.

Las otras ventas

El fondo de inversión público “Sembrador IV” de LarrainVial Activos mantiene como única inversión el FIP Sembrador IV, administrado por Sembrador Capital.

Sus principales aportantes son la compañía de seguros generales de Consorcio con un 29,95% de los aportes, seguido por Penta Vida (22,49%) y las cuotas custodiadas a través de BICE Inversiones Corredores de Bolsa (11,73%).

En los últimos años, FIP Sembrador IV ha protagonizado otras dos transacciones en el sector agricultor. En octubre de 2023, vendieron dos campos de avellanas al fondo de pensiones canadiense Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP): Santa Cristina y el 50% de El Paque/Cupulrayén.

De acuerdo con lo informado por el fondo a sus aportantes, Santa Cristina anotó una TIR de UF + 17,7% al vehículo, mientras que El Paque/Cupulrayén entregó un rendimiento de UF + 14,9%.