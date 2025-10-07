Jean Salata, el chileno que tomará las riendas del gigante de activos alternativos EQT Partners

El chileno Jean Salata está ad portas de tomar el timón de EQT Partners, el gigante gestor de fondos alternativos que este lunes anunció que nominará al ejecutivo para encabezar el directorio de la firma.

Salata reemplazará al actual presidente, socio y fundador de EQT, Conni Jonsson, quien dejará el cargo en la junta de accionistas de 2026.

A través de un comunicado, Jonsson destacó que "Jean (Salata) sabe lo que se necesita para construir y dirigir un negocio transfronterizo de alto rendimiento y con múltiples clases de activos a lo largo de los ciclos". Por su parte, el chileno destacó que "me siento profundamente honrado y agradecido por la confianza depositada".

Jonsson fundó la gestora en 1994 y actualmente mantenía US$ 311 mil millones bajo administración al cierre del primer semestre. Bajo su timón, primero como director ejecutivo y, en los últimos años, como presidente- se transformó en la segunda firma más grande de capital privado del mundo, con una estrategia enfocada principalmente en la inversión en compañías de los países nórdicos.

El perfil de Salata

El chileno, en tanto, mantiene una historia reciente con la compañía en la que ocupará el máximo cargo. En 2022, Salata vendió su empresa de gestión de fondos, Baring Private Equity Asia, en US$ 7.400 millones a EQT. Tras la operación, presidió la filial EQT Asia, enfocada en inversiones en mercados asiáticos.



Salata es el segundo chileno más rico del mundo según Forbes, con una fortuna superior a los US$ 7 mil millones. Nació en Chile, pero dejó el país a los cinco años junto a su familia, donde se radicó hasta iniciar sus negocios en Asia.

En noviembre de 2024, en conversación con DF MÁS, Salata destacó la venta de su compañía a EQT: "Terminé convirtiéndome en uno de los mayores accionistas individuales de EQT. La familia Wallenberg, que son los fundadores, son los principales accionistas. No se trataba de vender. Se trataba de cambiar mi participación en un negocio por una participación menor en una empresa mucho mayor que me parecía tenía bastante valor estratégico", afirmó.



En esa oportunidad, agregó que "la razón principal para hacerlo es que vimos que el sector de private equity se estaba consolidando y que las empresas más grandes estaban ganando participaciones".

Su primera acción

Era 1970, Salata tenía 5 años cuando tomó un avión desde Santiago a Estados Unidos. Desde entonces, nunca volvió a vivir en suelo nacional. Su familia se radicó en Pensilvania, donde fue al colegio y luego a la universidad. Asistió a Wharton, una de las escuelas de negocios más prestigiosas de EEUU.



“Mi interés por los negocios era algo que debo haber llevado adentro, porque desde muy joven empecé a buscar formas de ganar algo de dinero. A los 12 años era repartidor de diarios. Tomé parte de la plata que ganaba y empecé a hacer pequeñas inversiones en la bolsa. Había una corredora cerca de mi colegio, entonces cuando volvía de la escuela, pasaba por allí. Uno de los amigos de mi familia trabajaba en ese lugar: él me ayudó a abrir una cuenta y a comprar mis primeras acciones”, dijo a DF MAS.



“Cuando llegué a la universidad sabía que quería hacer algo relacionado con los negocios y el comercio internacional. Creo que mi interés por los negocios internacionales surgió de todo el tiempo que pasé viviendo en el extranjero”, afirmó en esa ocasión.



Y añadió: “Cuando vivía en Estados Unidos, volvíamos a Chile todos los años. En verano, íbamos a Viña del Mar a ver a la familia. Siempre me fascinó la yuxtaposición de Chile con el lugar donde vivía en Estados Unidos, que era muy diferente”.



Al egresar de la universidad, entró a trabajar a Bain en Boston. Cuando llegó la firma estaba desarrollando un proyecto en Asia.

“Quería irme al extranjero por un interés personal, pero la razón principal era que mi novia era de Hong Kong. En aquella época, era difícil tener una relación a distancia porque no había Internet ni llamadas de WhatsApp. Había que llamar y pagar US$ 10 por minuto. Conseguí que me asignaran a este proyecto en 1989. Cuando aterricé en Hong Kong, me quedé fascinado. Acabé quedándome y no volví nunca, a pesar de que en principio iba por seis meses”, sostuvo en 2024.

Luego, dejó Bain e ingresó a la industria de private equity. “Surgió la oportunidad de ayudar a poner en marcha Barings Private Equity. Era una época en la que Barings (banco extinto) estaba experimentando muchos cambios. Acababa de quebrar y había sido adquirida por ING, la aseguradora holandesa, como parte de ese proceso. Fui a ING y negocié para convertirnos en una empresa de private equity independiente”, recordó.

Esa fue, con apenas unos 30 años, la primera gran operación del empresario chileno.



Salata logró armar una empresa independiente y desde ahí comenzó a desarrollar una firma de private equity. “Empezamos con un capital de US$ 25 millones. Con esos fondos hicimos algunas pequeñas inversiones y, en 25 años, la empresa creció hasta convertirse en una de las mayores de Asia, con unos US$ 25.000 millones en activos bajo administración”, afirmó.



Dos años después la fusionó con EQT y hoy son una de las firmas de private equity más grandes del mundo con una capitalización de mercado de unos US$ 40.000 millones.