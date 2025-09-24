Credicorp Capital debuta con investor conference en Chile y su CEO fija hoja de ruta regional

Afirmó que el holding es “la empresa más relevante de nuestro sector en Colombia y Perú y espero próximamente en Chile”.

Pasadas las 8:30 de la mañana de este miércoles, el gerente general de Credicorp Capital, Eduardo Montero, dio la bienvenida a la décimo segunda edición del Investor Conference de Credicorp Capital 2025, en un salón repleto de inversionistas, ejecutivos y representantes del mercado financiero de Perú, Colombia y Chile.

El encuentro se realiza en Santiago de Chile. “Este cambio de sede no es casualidad: Es una muestra clara de nuestra ambición por fortalecer nuestra presencia en la región, acercarnos aún más a quienes confían en nosotros y ampliar el alcance de nuestra propuesta”, afirmó Montero.

En su discurso, el timonel de la entidad peruana destacó el alcance regional del Grupo Credicorp, al que calificó como el más relevante de Perú y uno de los actores más influyentes de la región.

“Apoyamos a miles de personas, empresas e instituciones, en Perú, Chile y Colombia, con sus necesidades de mercado de capitales, asset y wealth management. A la vez que les ofrecemos nuestras plataformas off-shore en Panamá y Estados Unidos”.

Montero subrayó que este alcance les ha permitido superar los US$ 44 mil millones en activos bajo gestión, lo que los posiciona como “la empresa más relevante de nuestro sector en Colombia y Perú y espero próximamente en Chile”.

Añadió que, actualmente cuentan con más de US$ 3.500 millones en compromisos de inversión en activos alternativos, deuda privada, real estate e infraestructura.

Cambios estratégicos

El ejecutivo recordó que en 2020 la firma inició un proceso de regionalización y renovación de sus sistemas core. “Esto era un paso necesario para poder transferir nuestro alto nivel de satisfacción del cliente en su experiencia presencial, con un NPS de 75%, a una experiencia digital acorde. Hoy este es nuestro foco y nuestro reto”, manifestó.

En línea con el Investor Conference, Montero indicó que durante dos días se congregarán más de 300 clientes clave, quienes participarán en conferencias, workshops y más de 500 reuniones uno a uno, junto con presentaciones de líderes de opinión, empresarios y especialistas en inversiones.

“Todo esto ocurre en un contexto en el que, en 2026, tanto Colombia, Chile como el Perú cambiarán de Gobierno en un mismo año por primera vez desde 2006, lo que ha generado optimismo y ya se refleja en los mercados donde operamos”.

Montero cerró su intervención enfatizando que ahora “corresponde tomar decisiones acertadas para capitalizar las oportunidades y consolidar esta tendencia, no solo en los mercados y economías, sino también mejorando las condiciones de vida de las personas”.