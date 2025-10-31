Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Mercados en Acción
Mercados en Acción

Las acciones de Amazon suben más de 10%: el auge de la IA impulsa crecimiento de su unidad de nube AWS

Los ingresos de Amazon Web Services (AWS), el centro de las recientes inversiones en IA de la empresa, aumentaron un 20% en el tercer trimestre.

Por: Reuters

Publicado: Viernes 31 de octubre de 2025 a las 12:40 hrs.

Amazon AWS
<p>Las acciones de Amazon suben más de 10%: el auge de la IA impulsa crecimiento de su unidad de nube AWS</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Hijo menor de Nurieldín Hermosilla pide apertura del testamento que dejó el abogado
2
Señal DF

El regreso de Cristóbal Lira al negocio de supermercados
3
Empresas

Extrabajadores de Multitiendas Corona se querellan contra el retailer por apropiación indebida de fondos retenidos
4
Economía y Política

El mensaje de Boric a empresarios coreanos: “Queremos que participen en los nuevos motores del crecimiento de Chile”
5
DF MAS

Jorge Yarur lleva el mítico Ferrari de Maradona a exhibición en Buenos Aires
6
Empresas

Cementos Bío Bío convoca a junta de accionistas para votar su salida de la bolsa tras toma de control de Carmeuse
7
Empresas

Femsa lanza su tercera cadena de farmacias en Chile, esta vez apostando por un formato "low cost"
8
Economía y Política

Economía chilena habría crecido hasta un 4% en septiembre de la mano de dos días hábiles extra
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete