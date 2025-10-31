Las acciones de Amazon suben más de 10%: el auge de la IA impulsa crecimiento de su unidad de nube AWS

Los ingresos de Amazon Web Services (AWS), el centro de las recientes inversiones en IA de la empresa, aumentaron un 20% en el tercer trimestre.

Las acciones de Amazon subían más de un 10% después de que el fuerte crecimiento de su unidad de nube y unas perspectivas de ventas alcistas disiparon los temores de que el gigante tecnológico se estuviera quedando rezagado frente a sus rivales en la carrera de la IA.

Los ingresos de Amazon Web Services (AWS), el centro de las recientes inversiones en IA de la empresa, aumentaron un 20% en el tercer trimestre. Aunque los ingresos de Microsoft Azure crecieron un 40% y los de Google Cloud un 34%, la escala de AWS magnifica el impacto de su crecimiento.

Sus ingresos en la nube, de US$ 33.000 millones, son más del doble de los US$ 15.160 millones de Google.

Wall Street aplaudió la remontada de AWS, y los analistas señalaron que los resultados marcaban un posible punto de inflexión para Amazon.

"No cabe duda de que existía la preocupación de que AWS perdiera cuota de mercado frente a Microsoft Azure y Google Cloud (...) Pero ahora AWS también está a bordo del tren y están viendo un gran aumento de los ingresos", dijo Jed Ellerbroek, gestor de cartera de Argent Capital.

Ellerbroek dijo que los inversores esperaban un impulso de AWS en el cuarto trimestre o a principios del próximo año. "Pero ya ha llegado este trimestre", sostuvo.

Supera a Apple

Hasta el repunte bursátil del viernes, las acciones de Amazon habían subido solo un 1,6% en lo que va de año debido a las preocupaciones por la cuota de mercado y la falta de actualizaciones sólidas de IA, lo que convierte a la compañía en la de peor rendimiento del grupo de los "Siete Magníficas" de los gigantes tecnológicos.

Si se mantienen las ganancias, Amazon superará a Tesla y Apple en la lista. La empresa de vehículos eléctricos ha subido cerca de un 9% este año, mientras que Apple ha ganado aproximadamente un 8%. Ambos valores sumaban menos de un 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

El presidente ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, dijo el jueves que AWS está "creciendo a un ritmo que no habíamos visto desde 2022", gracias a la fuerte demanda de IA e infraestructura básica.

En respuesta a la creciente demanda, Amazon se unió a otras grandes tecnológicas al proyectar un aumento en los gastos de capital para el próximo año.

"Amazon ha ofrecido uno de los desempeños más sólidos de esta temporada de resultados, acallando cualquier duda persistente sobre su capacidad de ejecución a escala", dijo Farhan Badami, analista de mercado de eToro.

La relación precio/ganancias a 12 meses de Amazon se sitúa en 29,63, por encima de los 25,98 de Alphabet, pero por detrás de los 31,72 de Microsoft.