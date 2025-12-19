Credicorp Capital Chile designa a Hitoshi Kamada como su nuevo country head
El ejecutivo, con más de 25 años de experiencia en el mercado financiero, asumirá su nuevo cargo el 15 de enero.
Credicorp Capital designó a Hitoshi Kamada como nuevo country head en Chile, cargo que asumirá a partir del 15 de enero de 2026.
Kamada llega en el marco de un proceso de transición previamente definido, y su mandato estará enfocado en la conducción del negocio en Chile y en la continuidad de los planes de crecimiento de la compañía en el país. Con ello, reemplazará a Mariana Gómez, quien continuará como managing director regional legal de la firma.
El nuevo country head cuenta con más de 25 años de trayectoria en la industria financiera. Actualmente se desempeña como gerente general de Tanner Corredores de Bolsa y, a lo largo de su carrera, ha ocupado cargos de liderazgo en áreas de inversiones, banca de consumo y banca privada en Chile y otros mercados de la región.
Durante la última década fue managing director de Inversiones y Consumer Bank en Grupo Security. Anteriormente, ejerció cargos ejecutivos en Banco Penta y Citibank, además de desempeñarse en BTG Pactual y Principal Financial Group, tanto en Chile como en Argentina.
