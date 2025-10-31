El S&P 500 repunta impulsado por los sólidos resultados de Amazon y Apple

Apple proyectó un aumento en las ventas durante la temporada navideña tras el lanzamiento de los nuevos iPhones, lo que ayudó a tranquilizar a los inversionistas.

El S&P 500 y el Nasdaq abrieron al alza el viernes después de que los pronósticos optimistas de Apple y Amazon ayudaran a calmar los nervios, un día después de que los índices sufrieran su mayor caída en más de tres semanas.

El índice S&P 500 sube un 0,5%. Así, el índice de referencia se encamina a registrar su sexto mes consecutivo de ganancias tras dispararse casi un 40% desde su mínimo de abril, en una de las recuperaciones más rápidas de la historia bursátil. El índice Nasdaq 100, con gran peso tecnológico, sube un 1% el viernes.

Las acciones de Amazon se dispararon después de que su unidad de computación en la nube registrara el mayor crecimiento en casi tres años. Apple proyectó un aumento en las ventas durante la temporada navideña tras el lanzamiento de los nuevos iPhones, lo que ayudó a tranquilizar a los inversionistas, demostrando que su producto estrella sigue siendo un motor de crecimiento.