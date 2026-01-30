Multifamily Grey Capital entra al mercado peruano con foco en ejecutivos y patrimonios en expansión
La firma selló una alianza con Kaizen Multifamily Office en Lima.
Noticias destacadas
En un contexto en que la asesoría patrimonial gana cada vez más terreno impulsada por el aumento de personas que requieren estas asesorías, portafolios más complejos y mayor necesidad de planificación financiera, los multifamily offices de la región han comenzado a ampliar su alcance.
Y el foco ya no busca captar exclusivamente a las grandes fortunas familiares, sino también a ejecutivos senior y profesionales calificados que demandan servicios especializados, y que en muchos casos van más allá de la banca tradicional.
Es en este escenario que el multifamily chileno Grey Capital concretó su entrada al mercado peruano mediante una alianza con Kaizen Multifamily Office, con el objetivo de atender a altos ejecutivos vinculados a convenios corporativos y a patrimonios en expansión.
Dicha operación, forma parte de una estrategia de crecimiento regional, que ya incluye presencia en México, Colombia, Ecuador y Costa Rica.
La firma explicó que el foco está en ofrecer asesoría independiente y estructurada a clientes con alto nivel de sofisticación financiera, pero con limitaciones de tiempo para gestionar su patrimonio. “Son personas que requieren un acompañamiento similar al de un CFO patrimonial”, señaló la socia fundadora de Grey Capital, Catherine Ruz.
Alianzas con empresas
El modelo con el que entran a Perú se apoya en convenios corporativos con grandes empresas, un terreno conocido para el multifamily, ya que hace más de ocho años comenzó alianzas con gigantes como Walmart y Femsa, Mercado Libre y PwC, para asesorar a ejecutivos de dichas firmas.
“Con esta alianza, Grey Capital profundiza su estrategia de gestión patrimonial transfronteriza, acercando el estándar de los multifamily offices a ejecutivos, empresarios y profesionales que, sin pertenecer al segmento de grandes fortunas familiares, demandan un servicio de alta especialización y alcance regional”, explicó Ruz.
Con todo, en agosto del 2025, Grey Capital se convirtió en el multifamily office chileno autorizado como enrutador de órdenes bajo la Ley Fintech por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Los enrutadores de órdenes son actores que reciben y canalizan órdenes de terceros para la compra o venta de instrumentos financieros, derivándolas hacia sistemas de transacción, intermediarios de valores o corredores de bolsas de productos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete