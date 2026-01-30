Multifamily Grey Capital entra al mercado peruano con foco en ejecutivos y patrimonios en expansión

En un contexto en que la asesoría patrimonial gana cada vez más terreno impulsada por el aumento de personas que requieren estas asesorías, portafolios más complejos y mayor necesidad de planificación financiera, los multifamily offices de la región han comenzado a ampliar su alcance.

Y el foco ya no busca captar exclusivamente a las grandes fortunas familiares, sino también a ejecutivos senior y profesionales calificados que demandan servicios especializados, y que en muchos casos van más allá de la banca tradicional.

Es en este escenario que el multifamily chileno Grey Capital concretó su entrada al mercado peruano mediante una alianza con Kaizen Multifamily Office, con el objetivo de atender a altos ejecutivos vinculados a convenios corporativos y a patrimonios en expansión.

Dicha operación, forma parte de una estrategia de crecimiento regional, que ya incluye presencia en México, Colombia, Ecuador y Costa Rica.

La firma explicó que el foco está en ofrecer asesoría independiente y estructurada a clientes con alto nivel de sofisticación financiera, pero con limitaciones de tiempo para gestionar su patrimonio. “Son personas que requieren un acompañamiento similar al de un CFO patrimonial”, señaló la socia fundadora de Grey Capital, Catherine Ruz.

Alianzas con empresas

El modelo con el que entran a Perú se apoya en convenios corporativos con grandes empresas, un terreno conocido para el multifamily, ya que hace más de ocho años comenzó alianzas con gigantes como Walmart y Femsa, Mercado Libre y PwC, para asesorar a ejecutivos de dichas firmas.

“Con esta alianza, Grey Capital profundiza su estrategia de gestión patrimonial transfronteriza, acercando el estándar de los multifamily offices a ejecutivos, empresarios y profesionales que, sin pertenecer al segmento de grandes fortunas familiares, demandan un servicio de alta especialización y alcance regional”, explicó Ruz.

Con todo, en agosto del 2025, Grey Capital se convirtió en el multifamily office chileno autorizado como enrutador de órdenes bajo la Ley Fintech por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Los enrutadores de órdenes son actores que reciben y canalizan órdenes de terceros para la compra o venta de instrumentos financieros, derivándolas hacia sistemas de transacción, intermediarios de valores o corredores de bolsas de productos.