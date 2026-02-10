1,3 millones de pensionados ya recibieron beneficios de la reforma de pensiones y pagos suman $ 110 mil millones

Las transferencias monetarias se iniciaron en enero y del total de beneficiarios, 640.642 personas corresponden a hombres y mujeres que recibieron exclusivamente el aporte de UF 0,1 por año cotizado.

Las cartolas de los pensionados en enero -cuando debutó el pago- ya reflejaron los nuevos beneficios que entregó la reforma previsional luego de que comenzaran las masivas transferencias de las prestaciones que estableció la Ley Nº 21.735 .

Para lograrlo, hace meses que una serie de entidades públicas y privadas -como el Instituto de Previsión Social (IPS), la Superintendencia de Pensiones, las AFP y las compañías de seguros- trabajaban coordinadamente.

Según el IPS, durante enero de 2026, se emitió el pago de los nuevos beneficios del seguro social previsional para 1.370.655 pensionados de AFP y compañías de seguros con 65 años o más a la fecha del proceso.

La entidad pública detalló que de esos más de 1,3 millones, 640.642 personas corresponden a hombres y mujeres que recibieron exclusivamente el beneficio de UF 0,1 por año cotizado, el que tiene un tope de UF 2,5 (poco menos de $ 100 mil).

En tanto, 317.487 mujeres obtuvieron la compensación por diferencias de expectativa de vida.

Por último, 412.526 pensionadas recibieron ambos beneficios, es decir, un pago correspondiente a la garantía según los años que ahorraron en el sistema previsional y la compensación por una mayor sobrevida respecto de los hombres.

El IPS explicó que más del 90% de los pagos fueron realizados mediante depósito bancario en la misma fecha de pago que tiene establecida la persona pensionada y por la misma vía en que recibe habitualmente su pensión, ya sea desde una AFP o una aseguradora.

Así, los montos destinados en enero para el pago de los beneficios del seguro social sumaron $ 110.513 millones. De esa cifra, $ 96.087 millones fueron por el beneficio por años cotizados, mientras que $ 14.426 millones se explican por la compensación a mujeres por expectativas de vida.

El director nacional del Instituto de Previsión Social, Juan José Cárcamo, señaló a DF que la entidad cumplió con los pensionados, “porque pagamos en tiempo y forma los nuevos beneficios del Seguro Social que contempla la reforma de pensiones”.

La autoridad destacó que lo anterior fue posible “gracias al esfuerzo y el profesionalismo de cada uno de los funcionarios del IPS”, con lo que se mejoraron las pensiones de 1,3 millones de personas.

Otros retos

El pago no fue el único reto. “Otro desafío que asumimos como institución fue la recaudación de la nueva cotización del 0,9 % que aportan los empleadores desde agosto del 2025 en adelante, y que resultó un proceso impecable”, sostuvo Cárcamo.

Esta cotización extra ya ha recaudado más de $ 365 mil millones y entrega cobertura, a través del Seguro Social, a más de 6 millones de trabajadores dependientes.

Adicionalmente, en septiembre de 2025 se ejecutó el alza a $ 250 mil al primer tramo etario que estableció la ley para la Pensión Garantizada Universal (PGU) -instrumento creado a fines de la segunda administración del exPresidente Sebastián Piñera.

La primera gradualidad estableció el incremento a las personas de 82 años y más que cumplían los requisitos. Cárcamo sostuvo que a la fecha ya son más de 403 mil las personas beneficiadas con esta iniciativa.

“Junto con esto, se incrementaron otros beneficios del Pilar de Invalidez, alcanzando en total y a la fecha a más de 762 mil personas a nivel nacional”, añadió el director.