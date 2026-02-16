AFP Uno fue la única que creció en afiliados en 2025 y Modelo consolida cuota de mercado en 23%

La administradora más joven del sistema ganó 411 mil afiliados durante el año pasado, según cifras del regulador. Cerca del 90% de su crecimiento está explicado por la licitación.

El sistema de AFP cruzó el año pasado la barrera de los 12 millones de afiliados.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, a diciembre de 2025, los usuarios totalizaron los 12.112.802, lo que implicó un crecimiento de 1,6% versus 2024.

El número de cotizantes también subió, aunque a una tasa levemente menor. Quienes ahorran activamente para su pensión sumaron 5.973.427 de personas, lo que implicó un incremento de 0,9%.

Pese a este avance general, por administradora, la única que exhibió un aumento fue AFP Uno, que está explicado en gran medida porque es la firma a cargo de recibir a los nuevos entrantes al sistema tras adjudicarse las últimas dos licitaciones de cartera.

El rol de la licitación

AFP Uno ganó 411 mil afiliados durante el año pasado, de los cuales 182.959 corresponden a cotizantes. Con ello, se ubicó en el sexto lugar por número de personas que ahorran activamente para su pensión y superó la barrera de los 700 mil cotizantes, lo que la ubicó pisándole los talones a PlanVital, que a diciembre de 2025 registró 727.597.

En afiliados, en tanto, se quedó con la quinta posición de la industria, superando por poco a AFP Capital (ver infografía).

La administradora reveló a DF que aproximadamente un 90% del crecimiento que registró la AFP se explicó por la adjudicación de la licitación de nuevos afiliados.

Ahora está en su tercer período a cargo de la subasta de usuarios que cotizan por primera vez.

El primer período fue octubre de 2019 a septiembre de 2021; el siguiente de octubre de 2023 a septiembre de 2025; y el último, desde el décimo mes de 2025 y que se extenderá hasta septiembre de 2027, siendo la última licitación bajo este diseño, pues luego debutará la nueva subasta por el stock.

AFP Uno recordó que durante el último concurso fue la única administradora que presentó una oferta, proceso en el que se adjudicaron la subasta tras ofrecer una comisión de 0,46%, la menor del sistema.

“En un año, aumentamos nuestra participación de mercado desde 9% a 12% en cotizantes y afiliados”, manifestó la firma.

Más allá de la licitación, la administradora ligada a Ignacio Álvarez, explicó que por segundo año consecutivo fue la AFP con mayor número de traspasos netos de la industria, vale decir, con más usuarios que se cambiaron a Uno, que los que decidieron irse.

La firma recordó que su modelo “se apoya en la digitalización como eje estructural”. Esto implica “una operación eficiente, liviana y tecnológica que nos permite reducir costos, no depender de una gran fuerza de ventas tradicional y, al mismo tiempo, estar más cerca de nuestros afiliados”.

El liderazgo de AFP Modelo

Junto a AFP Uno, Modelo es la otra administradora que ingresó al mercado previsional gracias a la licitación de nuevos entrantes.

Desde que entró a la industria -hace 15 años- se ha adjudicado tres períodos de la subasta.

Actualmente, es la administradora más grande del mercado medido tanto en número de afiliados como de cotizantes, aunque todavía junto a Uno están en la parte baja de la tabla en activos administrados comparadas con las AFP más antiguas de la industria.

Al cierre de 2025, Modelo tiene una cartera de 2.797.428 afiliados y casi 1,3 millones de cotizantes. Y si bien el año pasado registró una baja, fue la que menos cayó del sistema, con un retroceso de 1% en afiliados y de 0,5% en personas que ahorran para su pensión.

La administradora ligada a la familia Navarro detalló que “la variación observada en el número de afiliados responde al dinamismo natural de la cartera”.

Esto, pues durante 2024 se incorporaron los últimos afiliados de la licitación 2021–2023 y que, al mismo tiempo, se debe considerar que existen factores propios del sistema, como el proceso de pensión o fallecimiento, lo que lleva a una disminución del volumen de afiliados. Lo anterior, combinado con un resultado positivo en traspasos.

La cuota de mercado de Modelo medida en afiliados se redujo levemente en 2025 y se situó en 23,1%, aunque ampliando a dos puntos porcentuales su diferencia con la administradora que le sigue en este indicador -ProVida-, con la que hasta 2024 tenía una distancia de 1,5 puntos porcentuales.

La participación en afiliados ha cobrado mayor relevancia con la licitación del stock que introdujo la reforma de pensiones. La nueva subasta fija un límite de 25% de mercado a las AFP para que puedan postular al concurso, dejando fuera a eventuales administradoras que en 2027 pudieran superar esa cuota.

Consultada respecto de si el retroceso en el número de afiliados tiene que ver con mantener un porcentaje aún por debajo del 25%, Modelo respondió que “la estrategia no ha cambiado. Seguimos manteniendo bajas comisiones, un buen servicio para nuestros afiliados y pensionados y una adecuada administración de los multifondos”.