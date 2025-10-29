Búsqueda de consejeros de licitación del stock avanza en ADP: 56 candidatos pasan a etapa de evaluación directiva y de competencias

Los tres expertos tendrán un rol clave en el diseño, desarrollo y evaluación de la nueva subasta, que genera fuertes críticas por parte de la industria,

Tras varias semanas de análisis, el Servicio Civil actualizó el estatus del concurso vía Alta Dirección Pública (ADP) para los tres miembros del consejo de licitación del stock, instancia que será clave en el marco de la reforma de pensiones.

El consejo deberá asesorar a la Superintendencia de Pensiones en el diseño, desarrollo y evaluación de la nueva subasta de usuarios antiguos del sistema de AFP, mecanismo que ha recibido fuertes críticas por parte de la industria y cuya implementación tiene atentos a distintos actores del mercado financiero.

A partir de los resultados presentados por la empresa de reclutamiento que lleva adelante el proceso, el consejo de ADP decidió que 56 de los 116 candidatos que postularon avancen a la fase de evaluación directiva y/o de competencias, lo que ya está siendo analizado por el headhunter.

Los nombres serán elegidos por el ministro del Trabajo y Previsión Social sobre la base de ternas que presente el consejo de Alta Dirección Pública para los cargos.

Cuestionamientos al mecanismo

La licitación del stock es uno de los puntos que más debate genera sobre la reforma de pensiones y que según el cuerpo legal, entrará en vigencia a fines de 2027.

Sin embargo, su diseño y preparación debe comenzar antes, por lo que es clave el proceso de búsqueda de asesores para el consejo que será presidido por el superintendente de Pensiones e integrado por tres miembros externos.

Tanto en el marco de la tramitación, como también con la ley ya publicada, las AFP han advertido en innumerables oportunidades sobre posibles efectos de la iniciativa sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones, generando incluso tensos cruces entre la industria y el regulador, tal como ocurrió en septiembre en el Chile Day de Londres.

Pero también existen otras voces de la industria financiera que han levantado algunas alertas, sobre todo en materia del traspaso de activos, en el caso específico de los alternativos.

Por ejemplo, en un reciente seminario organizado por DF y AFP Capital, la country manager de BlackRock, Silvia Fernández, señaló que “los plazos se pueden repensar y definitivamente la licitación es uno de ellos”.

Asimismo, hace algunas semanas la gestora francesa Ardian elaboró un informe con 13 desafíos operativos, legales y estratégicos que implicaría la subasta.