Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Pensiones
Pensiones

El fantasma de los retiros de fondos previsionales, el factor con el que podría convivir el próximo Gobierno

La alta votación de Franco Parisi, quien proponía un rescate “no inflacionario”, además del rol que tendrá la bancada del Partido de la Gente en la Cámara podrían revivir el debate.

Por: María Paz Infante

Publicado: Martes 18 de noviembre de 2025 a las 20:30 hrs.

Pensiones Retiro de Fondos AFP María Paz Infante elecciones Elecciones 2025
<p>La diputada Pamela Jiles, que salió electa por el PdG, es una de las impulsoras de los retiros previsionales. Foto: Aton</p>

La diputada Pamela Jiles, que salió electa por el PdG, es una de las impulsoras de los retiros previsionales. Foto: Aton

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Carlos Peña y su interpretación del resultado del domingo: “Es un fracaso del Gobierno y del discurso que intentó expandir en la sociedad chilena”
2
Economía y Política

Tras cumbre de economistas, Quiroz se abre a modificar recorte fiscal de Kast: “Aquí no hay fetiches o cosas inamovibles”
3
Empresas

¿Por qué sigue la huelga en Latam? Empresa propuso a pilotos sueldos base de hasta $ 10 millones, pero acuerdo con sindicato se frustró por diferencias en reajuste anual
4
Mercados

Caso Sartor: CMF interpone multas históricas a exdirectores y exCEO de la AGF
5
Empresas

Alfredo Moreno, director de empresas: “Es positivo que avance una alternativa como la de Kast, alguien que está preocupado por el crecimiento”
6
Mercados

Bolsa chilena cae 1% al cierre en medio de pesimismo global y pierde el récord que siguió al resultado de las elecciones
7
Regiones

El “Central Park” de Punta Arenas enciende la polémica: codiciado paño desata una dura batalla por la expropiación de los terrenos
8
Mercados

El desplome de las criptomonedas desata alarmas en los mercados financieros: el bitcoin borró ganancias del año
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete