Estos serán los nuevos topes imponibles que informó la Super de Pensiones para 2026

Los valores se elevaron tras una variación positiva de 2,5% del índice de remuneraciones reales.

La Superintendencia de Pensiones informó este martes los nuevos topes imponibles para el cálculo de cotizaciones previsionales para el año 2026.

El máximo para cotizaciones obligatorias de AFP, salud y ley de accidentes del trabajo se elevará desde las actuales UF 87,7 ($ 3.484.664) hasta UF 90 ($ 3.571.979).

En tanto, en el caso del seguro de cesantía sube desde UF 131,9 ($ 5.234.933) a UF 135,2 ($ 5.365.906).

El regulador estipuló que los valores informados se aplicarán a partir del pago de las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones de febrero de 2026 y tendrán vigencia durante todo este año.

Cálculo

La legislación vigente establece que los topes imponibles para calcular las cotizaciones en el sistema previsional y el seguro de cesantía deben reajustarse anualmente, cuando se registre una variación positiva del Índice de Remuneraciones Reales (IRR) informado por el INE y que, cuando dicha variación es negativa, los valores deben mantenerse.

La Super de Pensiones detalló que el cálculo de este año se basó en el IRR tuvo una variación de 2,5% durante el periodo noviembre 2024-noviembre 2025.