Ministra Jara asegura que hay 14 temas en los que habría acuerdo para poder avanzar en la reforma de pensiones

La reforma de pensiones enfrentaría desde hoy semanas cruciales. El Gobierno buscará acelerar su trámite legislativo con la intención de que se vote en general en la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

Mientras, la oposición, que es mayoría en dicha instancia, ha dicho que está a la espera de que concluya el trabajo de la mesa técnica que tenía por finalidad buscar puntos de encuentro para darle viabilidad política al proyecto de ley. El ministro de Hacienda, Mario Marcel aseguró la mañana de este lunes en entrevista con T13 Radio que esta semana finalizará ese trabajo.

El domingo en el programa Mesa Central de Canal 13, la senadora PS Paulina Vodanovic sostuvo: “¿nosotros vamos a terminar con las AFP? Claramente no. No es el momento, tenemos que entregarles mejores pensiones a los chilenos y chilenas hoy día”.

Al respecto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, aseguró que "no he visto a nadie defendiendo que las AFP se mantengan". En ese contexto, la autoridad criticó que "no puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico en función de sus intereses exclusivos y no de los pensionados, entonces esto tiene que cambiar y tiene que cambiar no solamente por razones de poder como señalo, porque esto es claramente un tema de poder económico y político, sino que también por temas de rentabilidades, de comisiones y por temas de cómo hoy el sistema funciona", añadiendo que "las últimas décadas las rentabilidades han bajado, de manera importante para para los afiliados y sus fondos, pero las utilidades han subido de manera escandalosa".

Jara añadió que "nosotros ya hemos cedido y transado harto y creo que en este punto el país tiene que sacar una lección, el foco de la reforma tiene que estar puesta en los pensionados y para eso es necesario modificar la industria y cambiarla".

Con todo, anticipó que los cambios que se impulsarían "no impiden la participación del sector privado. Por el contrario, buscan que haya libre competencia y que la gente pueda, como les gusta tanto el slogan, elegir y, va a haber una alternativa pública que va a ser a través del Banco del Estado, en una filial de gestión de fondos en igualdad de condiciones y las personas van a poder elegir".

Últimas tratativas

Las miradas del mundo previsional estarán puestas esta semana sobre la sesión del miércoles de la comisión de Trabajo del Senado a mediodía, la que estará presidida por el senador Juan Antonio Coloma (UDI).

La ministra aseguró que "estamos todavía conversando con la oposición, han salido varias alternativas en el Senado" y agradeció la disposición de la Cámara Alta. De hecho, manifestó que "hay como 14 temas en los cuales tenemos acuerdo y en los cuales podríamos avanzar, pero esto depende hoy de los votos de la oposición". La secretaria de Estado aseguró que "si no se aprueba la idea de legislar, sería responsabilidad de las AFP".

Jara planteó una vez más que, "la dificultad que tenemos es que si aquí toda la cotización adicional va a capitalización individual, las pensiones van a subir para los futuros pensionados que alcancen a ahorrar de una forma más o menos importante. Entonces estamos hablando 15, 20 años más. Habría un cambio que se expresaría en un monto más concreto y por tanto el millón y medio de pensiones hoy día quedarían en el sacrificio".

Para lograr una solución, sostuvo que "hay distintas figuras, el Gobierno presentó una propuesta que es lo que hay en los demás países, que eran las cuentas nocionales. La desecharon porque no les gustaban".

En tanto, aseguró que "algunos han planteado el préstamo del Estado, una especie de préstamo de hoy día los actuales jubilados hacia el Estado, que es un poco lo que se hizo en la dictadura cuando se cambió el sistema a través de los bonos de reconocimiento".

No obstante, anticipó que a diferencia de ese momento, Chile hoy está en la OCDE y el "sistema contable lo obliga a transparentar los pasivos, desde ya, por tanto eso generaría variados efectos económicos".

La tercera opción que ha estado sobre la mesa, dijo, es "que esto lo pague el Estado directamente a través de un aumento de la PGU. Pero sabemos que eso sí que es reparto puro y duro y esa es la propuesta de la Asociación de AFP, que no le toque su parte, su negocio, pero sí que el Estado se endeude y pague y sin aprobar reformas tributaria de por medio".

Así, señaló que "hay alternativas que se están evaluando" y que en los próximos días serán presentadas.