Multifondos en agosto: por tercer mes consecutivo todos caminan a tener resultados reales positivos
Los fondos riesgosos lideran retornos en lo que va de agosto, según el boletín de Ciedess.
Noticias destacadas
Según el boletín dado a conocer este miércoles, con valores cuota al día 25 de agosto, los fondos más riesgosos, Tipos A y B, registran ganancias de 2,37% y 1,92% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, Tipo C, presenta un alza de 1,96%.
Por su parte, los fondos más conservadores obtienen retornos de 1,80% el Tipo D y 1,48% el Tipo E. Todos los multifondos anotarían resultados positivos por tercer mes consecutivo.
¿Porqué los buenos resultados?
Ciedess explicó que la rentabilidad obtenida hasta el momento por los fondos A y B se debe al resultado de las inversiones en instrumentos de renta variable. “A nivel externo, destacan los retornos positivos en los principales índices internacionales, siendo contrarrestados parcialmente por una caída del dólar; mientras que a nivel local se registra un incremento significativo del IPSA”.
Por su parte, China y Europa se han beneficiado por cifras económicas que superaron las expectativas y sus negociaciones arancelaras con EEUU. A nivel interno, el IPSA ha registrado nuevos máximos históricos impulsado por el panorama internacional, la buena temporada de resultados del tercer trimestre, el crecimiento económico sobre lo esperado, los pronósticos electorales y el precio de ciertos commodities relevantes”.
¿Y el acumulado en 2025?
