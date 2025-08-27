Multifondos en agosto: por tercer mes consecutivo todos caminan a tener resultados reales positivos

Agosto se alista a ser un mes positivo para todos los multifondos, según el boletín de Ciedess, que destacó el desempeño de los más riesgosos, beneficiados por el avance de la renta variable internacional y nacional.





Según el boletín dado a conocer este miércoles, con valores cuota al día 25 de agosto, los fondos más riesgosos, Tipos A y B, registran ganancias de 2,37% y 1,92% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, Tipo C, presenta un alza de 1,96%.

Por su parte, los fondos más conservadores obtienen retornos de 1,80% el Tipo D y 1,48% el Tipo E. Todos los multifondos anotarían resultados positivos por tercer mes consecutivo.

¿Porqué los buenos resultados?





Ciedess explicó que la rentabilidad obtenida hasta el momento por los fondos A y B se debe al resultado de las inversiones en instrumentos de renta variable. “A nivel externo, destacan los retornos positivos en los principales índices internacionales, siendo contrarrestados parcialmente por una caída del dólar; mientras que a nivel local se registra un incremento significativo del IPSA”.





En detalle, “en lo que va del mes, destacan la incertidumbre en torno a la guerra comercial (observándose tanto anuncios de nuevos aranceles como acuerdos comerciales, además de su entrada en vigencia el 7 de agosto) y los niveles históricos alcanzados en Wall Street (en el marco de los buenos resultados de empresas y señales de un posible recorte de tasas en septiembre).



Por su parte, China y Europa se han beneficiado por cifras económicas que superaron las expectativas y sus negociaciones arancelaras con EEUU. A nivel interno, el IPSA ha registrado nuevos máximos históricos impulsado por el panorama internacional, la buena temporada de resultados del tercer trimestre, el crecimiento económico sobre lo esperado, los pronósticos electorales y el precio de ciertos commodities relevantes”.





El desempeño de los fondos D y E, en tanto, se explica por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local y de los instrumentos de renta fija extranjeros. “Al respecto, se registra un alza en los activos de renta fija internacional, donde el índice LEGATRUU sube 1,15%; mientras que a nivel local se observa una caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, impactando positivamente a los fondos conservadores a través de las ganancias de capital”.





¿Y el acumulado en 2025?





Ciedess destacó que “en lo que va de 2025, enero a agosto, se aprecian resultados positivos para todos los multifondos".





Los fondos más riesgosos, Tipos A y B, registran retornos de 11,53% y 10,05% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, Tipo C, presenta un alza de 9,22%.





Por su parte, los fondos más conservadores obtienen ganancias de 7,48% el Tipo D y 6,05% el Tipo E. Los fondos A y B mostrarían su mejor retorno acumulado para el período enero-agosto desde 2014, mientras que para los fondos C y D sería su mayor resultado desde 2019”.