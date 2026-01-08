Superintendencia de Pensiones publica norma que regulará la creación de AFP

Establece altas exigencias de experiencia y administración de activos a los directores y ejecutivos.

Tras haber finalizado el proceso de consulta pública al mercado, este jueves la Superintendencia de Pensiones publicó la norma que perfecciona la actual regulación para la creación de una AFP y elevó las exigencias para la administración de los fondos de pensiones.

Entre las materias que aborda la nueva normativa, destacan aquellas relacionadas con la Ley de Reforma Previsional relacionadas con el capital mínimo requerido para la formación de una AFP, el que se elevó desde UF 5 mil iniciales -con una gradualidad que subía a UF 20 mil- a UF 50 mil.

Esta disposición regirá de inmediato para los interesados en crear una AFP.

US$ 1.000 millones de experiencia en gestión de activos se exigirá al directorio.

Gobierno corporativo

En cuanto a los requisitos de experiencia y administración de activos para el directorio, ejecutivos principales y profesionales de las áreas de inversión y de riesgo, las exigencias entrarán en vigor en abril de 2027.

El gerente de inversiones deberá contar con un mínimo de siete años de experiencia en administración de activos. Mientras que el equipo principal de profesionales y el responsable de riesgos de inversiones deberán contar con una experiencia de al menos cinco años en administración de activos, en entidades que gestionen como mínimo US$ 1.000 millones.

En tanto, la mayoría de los directores titulares y suplentes de la AFP deberán acreditar que cuentan con una trayectoria mínima de cinco años en entidades que administren activos por US$ 1.000 millones.