Superintendencia de Pensiones emite norma para regular el Registro Público de Proveedores de las AFP
La medida que comenzará a regir el 1 de abril de 2027, tiene por objetivo incorporar las mejores prácticas en materia de transparencia y entrega de información a quienes participan en el sistema previsional.
Noticias destacadas
El regulador previsional publicó este viernes la Norma de Carácter General (NCG) N° 355, la cual establece el marco operativo para que las administradoras implementen un registro de sus empresas proveedoras.
La nueva normativa surge en el marco de la Ley N° 21.735 de reforma previsional, que estableció la creación del Registro Público de Proveedores para incorporar las mejores prácticas en materia de transparencia y entrega de información a quienes participan en el sistema de pensiones.
De acuerdo con la normativa, la obligación para las administradoras de fondos de pensiones de mantener este registro comenzará a regir el 1 de abril de 2027. En esa misma fecha, entrará en funcionamiento el Registro de Contratos que estará bajo la gestión de la Superintendencia de Pensiones.
Se trata en específico de las directrices que define la Super para que cada AFP elabore y mantenga actualizado su registro con información de las empresas proveedoras con las cuales subcontraten servicios. La norma tuvo ajustes tras el proceso de consulta pública que realizó el regulador.
Requisitos para las administradoras
Cada AFP será responsable de la veracidad y oportuna publicación del contenido en sus plataformas digitales. La información mínima que deberá estar disponible sobre los proveedores subcontratados incluye: Nombre o razón social, RUT y la materia general de los contratos.
El regulador estableció que respecto a la actualización de los datos, las gestoras deberán realizar los cambios pertinentes dentro de los cinco días hábiles del mes siguiente a la firma, modificación o término de cualquier vínculo contractual.
Entre las modificaciones destaca la extensión del plazo de actualización al día 5 del mes posterior, una medida que busca generar una mayor coherencia operacional y coordinación regulatoria con otros informes que las AFP ya remiten a la Superintendencia.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
La Corte Suprema zanjó la controversia entre el CDE, que buscaba que la indemnización por el terreno en Las Condes sea menor al estimado por peritos designados por el MOP, mientras la empresa pedía un monto muy superior.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete