Pensiones: “Estudiemos una gradualidad distinta, reduzcamos un punto; que sean cinco y quede en 3% y 2%”

El oficialismo es minoría en la comisión de Trabajo del Senado y, por ende, para que la reforma de pensiones pueda seguir avanzando hasta transformarse en ley, el Gobierno requiere de un acuerdo con la oposición antes de votar la idea de legislar.

En entrevista con DF, el senador PS, Gastón Saavedra, analizó el escenario que antecede a semanas clave para el proyecto. El parlamentario apuntó a la necesidad de alcanzar un acuerdo y que para lograrlo, todos los sectores políticos deberán ceder.

“Ha sido un acierto que haya un equipo técnico (....) que esté agilizando la discusión y llegando a algunos acuerdos que depués vamos a tener que sacar nosotros”, sostuvo el parlamentario.

- ¿Cómo ha visto el debate y las probabilidades de llegar a un acuerdo?

- Es vergonzoso para quienes estamos en la tarea pública de legislar que no seamos capaces de ponernos de acuerdo. Ha sido un acierto que haya un equipo técnico en representación de quienes somos los componentes políticos de la comisión de Trabajo que esté agilizando la discusión y llegando a algunos acuerdos que después vamos a tener que sacar nosotros.

Espero que efectivamente haya voluntad política y que se logre ese acuerdo por el bienestar de millones de chilenos, porque ahora hay que mejorar las pensiones y, también tenemos que idear un sistema que nos permita que, por ejemplo, en 2050 tengamos mejores pensiones.

- Se dice que el trabajo de la comisión técnica va bien encaminado. ¿A qué acuerdos se ha llegado?

- No voy a decir nada de eso porque no puedo. Hay que cumplir con los acuerdos.

- ¿Pero más allá de la mesa técnica, en qué cosas ve posibles acuerdos?

- Debemos tener amplitud de criterio quienes somos parte de la comisión y para eso hay que estar disponibles a ceder, a no imponer. En ese caso, efectivamente hay puntos en que no vamos a poder lograr (un acuerdo) porque simplemente no hay una mayoría para ello.

Entonces, seamos capaces de armar un sistema mixto de pensiones. Es el camino para poder avanzar sin despreciar cosas valiosas que tiene el actual sistema, pero que son insuficientes para mejorar las pensiones hoy.

Hay avances respecto de los tres pilares (del debate previsional), también de la apertura a estudiar la gradualidad, el porcentaje total a distribuir (de la cotización adicional), que a lo mejor no tiene por qué ser seis puntos y una gradualidad distinta, pero que haya un fortalecimiento del pilar contributivo y tener un Seguro Social que es la única forma de resolver los problemas que tenemos hoy.

- ¿Hoy ve a la oposición en disposición de avanzar?

- Hay personas que efectivamente están en disposición de funcionar en el acuerdo y hay otros que simplemente siguen anclados en la idea de no ceder.

Gradualidad y fórmula

- Se ha dicho que con un 1% a solidaridad no alcanza, considerando lo que mencionó el senador PPD, Ricardo Lagos Weber. ¿Coincide?

- Él (Lagos Weber) lo dijo en un contexto en donde estaban debatiendo empresarios, (Javier) Macaya y dice: “Estoy disponible a abrirme a esto”, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a tener un séptimo retiro y ya sabemos lo que nos pasa cuando hay retiro de los fondos de pensiones.

En ese contexto lo dijo él. El titular suena bien, 5%-1%, pero evidentemente no puede ser ese, así como no puede ser 3% y 3%, pero sí puede ser -si es que se van a mantener los seis puntos-, un 4% y 2%.

Sé que los seis puntos son molestos para los empresarios. Bueno, estudiemos una gradualidad distinta y reduzcamos un punto; que sean cinco y que quede en 3% (capitalización individual) y 2% (solidaridad).

- ¿Su prioridad está en el Seguro Social?

- En el Seguro Social y tener una reforma que funde un nuevo sistema, de carácter mixto con los tres pilares y que, por lo tanto, sea el primer piso de un edificio de bienestar que hay que elegir en el tiempo.

- ¿Qué cambios a la industria le hacen sentido?

- Las comisiones son un tema que hay que abordar y resolver y no ahondaría mucho más para efectivamente tener un acuerdo.

Avancemos en la medida de lo posible, no de lo imposible. Lo segundo, pareciera ser que la licitación del stock también ayuda bastante. Ahora, lo otro que está en discusión es tener una AFP estatal que también es discutible. Hay cosas en que todos vamos a tener que ceder.

Votación en julio

- ¿Cómo va el trabajo de la comisión en términos de timing?

- Bien. Luego debiéramos tener el informe final de la comisión y con ello, avanzar en el timing. A mediados del próximo mes debiéramos estar votando en general.

- Dicen que al informe final de la mesa técnica le quedan tan solo un par de días...

- No queda nada, estamos bien cerca de terminarlo.

- ¿Le preocupa la conexión que tendrán las propuestas de la mesa técnica con las definiciones del Congreso?

- Por supuesto que es una preocupación, porque una cosa va a ser los fundamentos técnicos que hay que tener para tomar una buena decisión política. Los parlamentarios tenemos que abrirnos a situaciones que a lo mejor políticamente no son aceptables, porque tenemos que entender que hay una coyuntura para un sector que yo represento desfavorable, porque somos una minoría.

Pero al mismo tiempo, socialmente se requiere que resolvamos esta situación porque si no, seguimos acumulando descontento y la paz social se pone en cuestión cuando no se resuelve.