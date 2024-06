Alejandra Sepúlveda y reforma a pensiones: “Si se plantea un 1% (al Seguro Social) no nos alcanza absolutamente para nada”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La senadora independiente Alejandra Sepúlveda ha impulsado con fuerza la idea de sacar adelante la reforma de pensiones creando un Seguro Social que permita introducirle solidaridad al sistema.

En entrevista con DF la parlamentaria que forma parte del oficialismo planteó su visión sobre la reforma, descartando la idea de que se distribuya el 6% de cotización adicional en un 5% a cuentas individuales y 1% a solidaridad porque no permitiría financiar lo que se requiere para mejorar las pensiones actuales.

“Los expertos, la gente que uno puso a disposición para esta mesa técnica, ha ido llegando a acuerdos paulatinamente en relación por lo menos a 13 puntos que logramos visualizar”.

- ¿Qué posición tiene respecto de la idea que ha surgido del 5% y 1%?

- Me alegro que algunos estén colocando cifras, pero la verdad es que nos complica qué es lo que podemos financiar con el porcentaje que queremos para el Seguro Social. Si se plantea un 1% no nos alcanza absolutamente para nada.

No es el guarismo, no es el porcentaje, sino qué es lo que se quiere financiar con ese Seguro Social. A lo menos deberíamos tener un porcentaje que alcance para pagar las tres cosas que se querían financiar: la garantía de UF 0,1 con un tope de 30 años, la política de cuidados que era muy importante con las 24 cotizaciones adicionales y la compensación por expectativa de vida de la mujer.

- ¿Se inclina por el 3%-3%?

- El 3% es lo mínimo para poder tener un Seguro Social que entregue un aumento de pensiones ahora. Si tenemos toda esta discusión, en que han pasado tres gobiernos y se dice que va a ir 1% al Seguro Social es una pérdida de tiempo porque va a significar un aumento mínimo en las pensiones.

- En términos de realismo político, ¿ve opciones con el 3% y 3%?

- Se ve bien difícil el Seguro Social completo (su creación), por esta línea roja que han planteado los senadores de oposición. Pero es muy importante que la ciudadanía sepa qué se produce con esta línea roja, qué es lo que deja de recibir el jubilado si no se aprueba el Seguro Social con estas condiciones. Entonces, digan que no, pero que la ciudadanía sepa las consecuencias de decir que no.

- En las encuestas la gente sigue partidaria de que el 6% vaya a su cuenta de capitalización individual. ¿Cómo conversa con eso?

- En lo que hemos fallado es en la explicación. Porque si bien antes era mayoritariamente el 6% de cotización individual (preferencia en las encuestas), hoy la mujer se ha ido inclinando -no sustancialmente-, pero sí ha subido el porcentaje de personas que quieren Seguro Social.

Lo que nos ha faltado es explicar que tenemos que subir las pensiones hoy, que la única forma de hacerlo es a través del Seguro Social, porque si seguimos aumentando la Pensión Garantizada Universal (PGU), lo que va a ocurrir es que se va a desincentivar el ahorro y aumenta la informalidad.

Mesa técnica

- Ha dicho que es frustrante no llegar a un acuerdo. ¿Qué expectativas tiene de que haya humo blanco?

- En realidad bien frustrante, porque te dicen que no y que no, te colocan líneas rojas, pero tampoco existe una propuesta formal. ¿Qué es lo esperanzador de esto? Que los expertos, la gente que uno puso a disposición para esta mesa técnica ha ido llegando a acuerdos paulatinamente en relación por lo menos a 13 puntos que logramos visualizar.

- ¿Cuáles serían esos puntos en que habría acuerdo?

- Creo que en lo de las lagunas previsionales va a haber consenso, en el aumento del tope imponible, en el fin de la oferta externa de las rentas vitalicias, la eliminación de las comisiones fantasmas y la flexibilidad de los límites de inversión.

- ¿Y en comisión por saldo y licitación?

- También. Creo que (en comisión por saldo) hay ruidos. Cada vez veo más consenso en la licitación del stock de la cartera, pero no solo los nuevos, sino que también los antiguos y darle estabilidad en esa licitación.

- El tope está en el 6%.

- La separación de la industria y el 6% es nuestra gran complicación. Espero que podamos llegar a un acuerdo que ponga el foco en lo más importante, que es el aumento en las pensiones.

Soporte y AFP estatal

-¿Es partidaria de un único administrador previsional licitado para el soporte, o ve otros modelos?

- En eso podemos tener grados de flexibilidad, de que a lo mejor sean varios los organismos que puedan hacer este soporte, no necesariamente uno solo.

Es algo que no tenemos dificultad en estudiar, en revisar y si eso facilita la negociación y el acuerdo, podemos sin duda tratar de buscar una solución.

- ¿Le gusta la idea de crear una AFP estatal?

- No me gusta, porque en el fondo es replicar el mismo sistema (de capitalización individual).Comparto con (Eduardo) Engel lo que planteó el otro día, de que el Estado tiene que estar revisando, garantizando, un peldaño más arriba, no entrando en el negocio propiamente tal. Preferiría que no estuviera en (el rol de) AFP estatal y más bien que estuviera revisando, fiscalizando, supervisando lo que está ocurriendo con las AFP y el sistema de pensiones.

- ¿Y qué le parece un Inversor de Pensiones Estatal?

- Creo que las inversiones tienen que estar en lo privado, pero siempre chequeando desde el Estado. Los que hacen las inversiones tienen que ser privados y el Estado debe estar monitoreando que la inversión se realice bien.