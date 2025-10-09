Megacentro completa tercera colocación de bono en 14 meses con su menor spread histórico en el mercado local
Los fondos se usarán para refinanciar pasivos y fortalecer su estructura de deuda en el marco de su plan estratégico.
Megacentro concretó su tercera colocación de un bono corporativo en el mercado de valores local en menos de 14 meses. La operación responde a un plan estratégico orientado a optimizar la estructura de deuda, cuyos recursos se destinarán a refinanciar pasivos y disminuir el costo de financiamiento de la empresa.
La compañía ligada al grupo Angelini emitió un bono serie I por UF 1 millón, con un diferencial de 119 puntos base sobre la tasa de referencia, posicionándolo como el spread más bajo de todos los bonos colocados por Megacentro. La tasa de interés anual es de 3,42%.
Las agencias Humphreys e ICR calificaron los títulos con nota como AA-, lo que responde a una alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos pactados y con tendencia “estable”, lo que implica que hay una alta probabilidad de que su clasificación no varíe en el futuro.
Los asesores financieros y agentes colocadores fueron Banchile Citi Global Markets y Santander Corporate & Investment Banking.
El presidente del directorio de Megacentro, Alfredo Moreno, indicó que “esta colocación forma parte del Plan Estratégico aprobado por el directorio y que está implementando la administración. Este es uno de los pilares que nos ha permitido consolidarnos como líderes en el mercado de la renta inmobiliaria industrial.”
Tras 30 años en el mercado, Megacentro cuenta con 2 millones de metros cuadras administrados en más de 60 activos operativos en Chile, Perú y Estados Unidos, donde atiende a más de 8 mil clientes diversificados en distintos sectores de la economía.
