Grupo Santander confirma compra de negocio de rentas vitalicias de Principal Chile

Ya es oficial. Grupo Santander y Principal Chile sellaron un contrato de compraventa de acciones donde el holding español se quedará con el negocio de rentas vitalicias de la aseguradora, tal como lo adelantó DF hace algunas semanas.

La operación, según informaron ambas firmas, está sujeta a las aprobaciones regulatorias que se exigen en estos casos.



En un comunicado de prensa, Grupo Santander detalló que una vez cerrada la transacción, la compañía asumirá la responsabilidad total del portafolio, mientras que Principal Asset Management mantendrá un mandato no discrecional para la gestión de los activos privados de la cartera, en línea con la experiencia que tiene la firma de capitales estadounidenses en esta materia.

Fundamentos del negocio

De concretarse la compra, Grupo Santander ingresará al negocio de rentas vitalicias en Chile.

La firma señaló que la adquisición se alinea con la estrategia global del grupo de fortalecer su participación en segmentos que requieren una alta capacidad de gestión de inversiones y un compromiso de largo plazo.

En ese contexto, la compañía adelantó que la potencial incorporación del portafolio de rentas vitalicias permitiría fortalecer la oferta para los clientes de Santander "que buscan estabilidad y respaldo financiero durante la etapa de retiro".

El gerente general y country head de Santander Chile, Andrés Trautmann, señaló que "el negocio de rentas vitalicias es altamente competitivo y está directamente vinculado a la profundidad y eficiencia del mercado de capitales" y que operaciones de esta naturaleza, requieren una gestión avanzada de riesgos, disciplina operativa y una sólida capacidad de inversión, capacidades en las que Grupo Santander cuenta con una posición robusta y comprobada.

El CEO agregó que "la integración de nuestra oferta local y global permite una adecuada diversificación de los portafolios, optimizando la relación riesgo–retorno en el largo plazo. Esta decisión estratégica refuerza nuestro compromiso de acompañar a los clientes en todo su ciclo de vida, mediante soluciones financieras que se adaptan a sus necesidades reales”.

"Run off"

El negocio de rentas vitalicias de Principal había entrado hace un tiempo en una etapa de run-off, en el marco de una compañía que no solo en Chile, sino que también en los demás países en que opera, estaba poniendo énfasis en potenciar su giro principal de asset management.

En concreto, el proceso de “run-off” de una cartera significa que la aseguradora ya no vende nuevas pólizas y se centra en liquidar siniestros pasados o activos vencidos hasta su extinción.

Tras anunciar la venta a Grupo Santander, Principal explicó que la operación se enmarca en la decisión estratégic de enfocarse en negocios menos intensivos en capital y priorizar el crecimiento en la región de sus divisiones de gestión de activos y retiro, áreas en las que la compañía cuenta con fortalezas a nivel global.

“Esta operación nos permite alinear mejor nuestro negocio con dos de los principales motores de crecimiento de la compañía: la gestión global de activos y el negocio de retiro -que incluye fondos mutuos, pensiones obligatorias y otras soluciones de inversiones personales-, apoyando a los accionistas, el crecimiento de la firma y los resultados financieros de largo plazo en Chile”, manifestó el vicepresidente de Principal para Latinoamérica, Pablo Sprenger.

En esa línea, aseguró que “Principal mantiene su compromiso con el mercado chileno y la región" y que, al realizar esta transición hacia Santander, se asegura "una sólida gestión de riesgos y continuidad en la atención de clientes, al mismo tiempo que posicionamos a Principal para explorar nuevas formas de profundizar su presencia regional y potenciar el crecimiento junto a un líder de mercado reconocido”.