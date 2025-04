Futuros extienden rally de Wall Street tras la marcha atrás de Trump de su arremetida contra Powell

El dólar tiene un repunte y el bitcoin supera los US$ 94.000.

La retirada de Trump en su ataque contra Jerome Powell y la Fed da un respiro a los mercados. A lo que hay que sumar las señales de que la Casa Blanca está ansiosa por lograr un acuerdo con China, permitiendo anticipar que los aranceles entre los dos países serán finalmente más bajos que las tasas de 145% vigentes hoy.

Tras la crítica del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que el conflicto con China es “insostenible”, Trump aseguró que será “very nice” con Beijing en las negociaciones comerciales.

Los futuros de Wall Street extienden el rally y suben ya 2% antes de la apertura, impulsando alzas similares en Europa y Asia. El dólar repunta con fuerza, y los rendimientos de los bonos del Tesoro retornan a niveles previo al ataque de Trump a Powell la semana pasada.

Una medición del retorno de la confianza del mercado será la colocación de US$ 70.000 millones en bonos a cinco años que tiene agendada el Tesoro. Analistas pondrán especial atención en la demanda de inversionistas extranjeros por los bonos estadounidenses.

No sólo Trump gritó “retirada”, también lo hizo su amigo y colaborador, Elon Musk. La caída de 71% de las utilidades en el primer trimestre sirvió de alerta para que Musk decida prestar más atención a Tesla. Las acciones de la firma suben 6,61% antes del inicio de la sesión. Musk dijo que a partir de mayo se concentrará nuevamente en su función de CEO, pero que seguirá colaborando con la Casa Blanca, “uno o dos días a la semana”, si Trump se lo pide.

Pero la decisión de Musk no implica el fin de DOGE, la oficina de eficiencia gubernamental a cargo de los despidos y cierres de programas públicos. DOGE seguirá a cargo de los colaboradores de Musk y otros funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ayer anunció una restructuración que incluirá a las embajadas estadounidenses.

Otra empresa protagonista esta mañana es SAP. La empresa ve saltar sus acciones más de 8%, después de reportar resultados que superaron por mucho las expectativas del mercado. La firma de servicios tecnológicos aseguró que la incertidumbre arancelaria ha llevado a las empresas a solicitar más productos y asesoría para aumentar su eficiencia.

Pero no todas son buenas noticias desde Europa. Las primeras estimaciones de los índices PMI de abril revelaron un deterioro inesperado en el sector de servicios en las principales economías de la región. Los índices de Francia y Alemania, tanto para manufacturas como de servicios, ahora operan en territorio de contracción (bajo 50). El índice compuesto de la Eurozona apenas evita la zona de recesión (50.1).

Mientras, la actividad privada en Reino Unido muestra su peor desempeño en más de dos años (PMI compuesto 48,9), aumentando las dudas en torno a la capacidad del gobierno laborista de cumplir con su promesa de repuntar la economía.

Sin embargo, es la geopolítica lo que hace de Londres el centro de atención esta mañana. La capital británica es la sede de una nueva ronda de negociaciones en torno a la guerra en Ucrania. Pero la ausencia de Marco Rubio siembra dudas sobre el estado de las conversaciones. EEUU plantea que Ucrania acepte ceder Crimea, territorio ocupado por Rusia desde la invasión de 2014. Pero Kiev rechaza tajantemente un acuerdo que incluya la cesión de territorio.

Las criptomonedas son otro activo que se beneficia del apetito por el riesgo. Bitcoin avanza hacia los US$ 95.000 en una sesión con alzas de más de 5% en las principales criptomonedas. La industria registró movimientos de las “billeteras ballena”, grandes inversionistas del sector. Brandon Lutnick, hijo del secretario de comercio Howard Lutnick, prepara el lanzamiento de un vehículo multimillonario de adquisición de bitcoins en asociación con Softbank, Tether y Bitfinex. Además, Geoffrey Kendrick, analista de Standard Chartered, afirma que bitcoin llegaría a US$ 200.000 este año, y podría alcanzar US$ 500.000 hacia 2028.

Diario Financiero presenta una amplia cobertura de las nuevas proyecciones del FMI para Chile y la región. El titular es para la carrera contra el reloj que enfrenta el Grupo Luksic a la espera de una resolución del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental sobre un proyecto ingresado en junio 2023.

