Incertidumbre sobre IA y datos laborales pesan sobre los mercados

El mercado sigue sacudido por las pérdidas del sector de software empresarial (SaaS) y las dudas sobre el impacto de la implementación de la IA en esta industria. Con el paso de las horas, la calma retorna impulsando ya moderadas alzas en acciones vinculadas al software, pero también a la infraestructura de la IA.

Los futuros de las acciones estadounidenses defienden alzas de entre 0,15%-0,20%, pero las acciones europeas operan con pérdidas. En Asia, el índice regional avanza 0,66%, pero Japón queda ausente por feriado. Sin embargo, los inversionistas sí vieron acción en el yen. La divisa continuó su rally frente al dólar con otro avance de 0,75%.

No es sólo el yen. El euro marca 1,19 frente al dólar. Desde el pasado 27 de enero, cuando la divisa europea marcó brevemente los 1,20, opera en su mayor nivel en cinco años. La caída del dólar alimenta el repunte de los metales. El cobre sube 1% de la mano de otros metales industriales y el oro.

El dólar se ve presionado por señales de desaceleración en la economía estadounidense. Las ventas de retail de diciembre sorprendieron con una variación nula, cuando analistas proyectaban un alza mensual de 0,4%. Tras el reporte, la Fed de Atlanta ajustó el crecimiento esperado para el cuarto trimestre al 3,7% desde un 4,2%. Los futuros de tasas que sigue la Bolsa de Chicago registraron un salto en la probabilidad de un recorte de parte de la Fed en marzo, que ahora llega a un 21%. También hubo un fuerte ajuste en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa de los papeles a 10 años transa en 4,14%, sumando una baja de 14 puntos base en las últimas cinco sesiones, ante expectativas de próximos recortes de la Fed.

Todas las miradas ahora están en el informe laboral de enero. El mercado espera que se reporte la creación de 70.000 empleos no agrícolas, superando los 50.000 de diciembre; y que la tasa de desempleo se mantenga en 4,4%.

A pesar de las expectativas del mercado, la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, declaró ayer que espera que la tasa de referencia se mantenga en su nivel actual “por un buen tiempo”. Hammack es miembro del comité de política monetaria.

Pero la atención en los datos macroeconómicos no eliminará del escenario la preocupación por las noticias en torno a la IA. Analistas coinciden en que la revolución de esta tecnología traerá ganadores y perdedores, pero apuntan a una reacción exagerada del mercado si lo que está detrás de las caídas recientes es la idea de que la industria de B2B o software especializado. En el caso de las caídas de ayer, éstas se originaron por el lanzamiento de una aplicación que permite diseñar estrategias tributarias y crear documentos sin la intervención de un asesor financiero humano. Altruist Corp, que ofrece una plataforma para gestores independientes, tomó por sorpresa a Wall Street con el lanzamiento de esta nueva aplicación.

Otros titulares que tener en cuenta. S&P ajustó a la baja las perspectivas del sector inmobiliario de China. La firma espera una contracción de entre 10% y 14% de las ventas este año, advirtiendo que la crisis del sector no ha terminado. China reportó esta mañana una inflación anual de 0,2% en enero, marcando una desaceleración inesperada y mayor a la prevista desde el 0,8% de diciembre.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con Donald Trump en Washington. Hay expectativas de que Netanyahu adopte una postura firme, exigiendo mayor presión sobre Irán. El petróleo sube 1,45% y el barril de crudo Brent se acerca a los US$70 y el WTI a US$65.

Bloomberg reporta que Patria Investments prepara un nuevo fondo de crédito privado enfocado en Latinoamérica, en momentos de creciente interés en mercados emergentes y la región. El fondo podría recaudar más de US$500 millones, según una fuente citada por la agencia.

