Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Primer Click
Primer Click

Incertidumbre sobre IA y datos laborales pesan sobre los mercados

El dólar se debilita y da impulso a los metales.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Miércoles 11 de febrero de 2026 a las 07:30 hrs.

dólar empleo IA cobre FED
<p>Incertidumbre sobre IA y datos laborales pesan sobre los mercados</p>

Noticias destacadas

Icono Video

VIDEO

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Estadounidense PriceSmart acelera su llegada a Chile y alista primeras tiendas en Las Condes y Peñalolén
2
Regiones

Incendio de proporciones obliga a evacuar 500 trabajadores de instalaciones de Verfrut en Las Cabras
3
Empresas

Por primera vez en su historia, Agrosuper obtiene el "investment grade" en los ratings internacionales
4
Regiones

Presidente del mayor sindicato de Escondida: “Las condiciones del mercado del cobre y otros minerales siempre van a contextualizar las negociaciones colectivas”
5
Economía y Política

Otra pesada mochila que asumirá Kast: exenciones y regímenes tributarios continuarán erosionando la recaudación al menos hasta 2030
6
Empresas

Millicom aterriza con fuerza tras comprar Telefónica: ejecutiva de vasta trayectoria en la europea asume como gerenta general en Chile
7
Mercados

Dos directores de Blanco y Negro del bloque de Leonidas Vial no ven conveniente aceptar la OPA de Aníbal Mosa
8
Mercados

IPSA se hunde cerca de los 11.000 puntos en su peor jornada desde el "Día de la Liberación" tras el anuncio de una nueva venta secundaria de Latam
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete