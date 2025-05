Los futuros de Wall Street operan planos a la espera de las próximas acciones de la Fed

Con el S&P500 recuperado de las pérdidas que había acumulado desde enero y la expectativa de una Casa Blanca más flexible en su guerra arancelaria, la atención se vuelve a concentrar en la Reserva Federal. El dólar cae con fuerza tras haber sufrido ayer su mayor pérdida diaria en tres semanas y transa nuevamente en los niveles previos al acuerdo temporal entre EEUU y China.

Los futuros de Wall Street operan planos. El Stoxx600 transa en territorio negativo. Mientras, en Asia la sesión recibió el impulso del Hang Sang (+2,30%), que se benefició de los resultados mejores a los esperados reportados por Tencent.

El alza menor a la prevista de la inflación de EEUU en abril alimentó las expectativas de que la Fed podrá avanzar con dos o tres recortes de tasas de interés este año. Esta idea se ve reforzada por señales que apuntan a una desaceleración de la economía hacia adelante. La asociación de pymes estadounidense reveló que el índice de confianza marcó una nueva caída en abril. Mientras, analistas advierten que la decisión del gobierno de comenzar a cobrar los pagos atrasados en créditos estudiantiles afectará el ingreso disponible para el consumo.

Sin embargo, la amenaza de un repunte inflacionario a consecuencia de los aranceles vigentes sobre los productos chinos (34%) y los que puedan quedar fijados para otros países a partir de julio hace que analistas posterguen el primer recorte esperado de parte de la Fed hasta el tercer trimestre. A lo que se suma la presión fiscal por los eventuales recortes de impuestos que se puedan aprobar tan pronto como en julio, si los republicanos logran sacar adelante la reforma impulsada por Trump.

La visita de Donald Trump a Riad captura los titulares. Empresas como Nvidia, Intel y Amazon cerraron millonarios negocios con firmas de Arabia Saudita. El presidente estadounidense y su anfitrión anunciaron planes de inversión en EEUU por US$ 600.000 millones (previamente habían sugerido US$ 1 billón), pero analistas apuntan a que el valor de lo anunciado ronda en realidad los US$ 300.000 millones.

Más importante fueron las señales geopolíticas. No sólo Trump confirma que su interés es fortalecer su imagen de deal maker, además sorprendió al anunciar el retiro de las sanciones a Siria tras una reunión bilateral con el exguerrillero convertido en presidente Ahmed al-Shara.

Mientras Trump cimenta sus alianzas en Medio Oriente, China avanza en su propia agenda geopolítica. En declaraciones al Financial Times, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino criticó la presión de EEUU a otros países, como Reino Unido, para aceptar condiciones en detrimento de empresas chinas a cambio de un acuerdo comercial. Hay expectativas de las alianzas que buscará Beijing.

Es en este contexto en que el presidente Gabriel Boric continúa con su visita en China, hoy con una reunión con el vicepresidente de ese país, tras su encuentro de ayer con Xi Jinping.

DFSUD destaca hoy el nuevo remezón político en Perú. Hubo un cambio de tres ministros, incluyendo el jefe de la cartera de Economía, tras apenas tres meses en el cargo.

Diario Financiero reporta en su titular que el Gobierno alista el Metro al aeropuerto: el plan consideraría un tren ligero desde Cerro Navia y una inversión de unos US$ 300 millones. En la portada se destaca además el duro informe del CFA. El organismo advierte de un deterioro fiscal “permanente” en el país y que el techo de la deuda podría superarse en 2027.

ATENTOS A: