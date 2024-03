Mercados globales intentan recuperarse a la espera de las palabras Powell

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los mercados intentan recuperarse de las dos sesiones consecutivas de pérdidas en Wall Street, que arrastraron además a otros mercados, incluyendo el chileno. El IPSA tuvo su peor inicio de semana desde octubre 2022, golpeado principalmente por las caídas de SQM y Oro Blanco.

Fueron las acciones tecnológicas las que han concentrado las pérdidas. Ayer vimos caer a Apple y Microsoft un 3%. Las pérdidas se atribuyen a crecientes dudas en torno a una posible burbuja a punto de romperse en las acciones tecnológicas. Para otros, lo que sucede en el mercado es la falta de nuevos impulsos que motiven más exposición al riesgo.

Pero el rally del bitcoin resta fuerza a este último argumento. La criptomoneda llegó ayer a un récord de US$ 69.000. Retrocedió luego hasta los US$ 60.000, pero esta mañana transa nuevamente por encima de los US$67.000. Los evangélicos del bitcoin ya sueñan con niveles de US$ 90.000-US$ 100.000 para la criptomoneda, a la que llaman “oro digital”.

Curiosamente, junto con el bitcoin (y otras criptomonedas) que es un activo de alto riesgo y volátil, ayer vimos al oro, un activo más bien conservador, también llegar a un récord. El metal rompió la barrera de los US$ 2.141 por onza. Esta mañana retrocede, pero se mantiene en niveles cercanos a su máximo (US$ 2.133,70).

¿Qué explica el rally del bitcoin y el oro? Dejando a un lado que hay elementos estructurales propios del bitcoin (ETFs y halving) y del oro (compras de China y Turquía), la explicación más convincente que he leído hasta ahora es que en el mercado hay quienes se están preparando ya para un escenario de tasas más bajas. No serían cambios en la inflación lo que motivaría una acción de los bancos centrales, sino la presión en las arcas fiscales. Por ejemplo, analistas de Bank of America advierten que, con las tasas en su nivel actual, la deuda de EEUU aumenta en un US$ 1 billón cada 100 días.

De ahí que las palabras de hoy de Jerome Powell concentran todas las miradas. El Presidente de la Reserva Federal presentará su informe semestral ante un comité legislativo, en la primera de dos sesiones. Hoy será el turno de la exposición ante miembros de la Cámara de Representantes.

En lo político, Donald Trump y Joe Biden se confirman como candidatos. El republicano tiene ya 995 delegados versus 89 de Nikki Haley. El nuevo enfrentamiento entre Trump y Biden es a estas alturas inevitable. Un par de puntos destacados de los resultados de ayer: los márgenes de victoria de Trump fueron menores a los esperados en la mayoría de los estados, y Biden se enfrentó a un aumento del voto protesta por su apoyo a Israel.

Diario Financiero anuncia en su titular que Chile lleva 36 proyectos a feria minera en Canadá, pero ninguno es de litio.

