Mercados internacionales: el dólar, bajo presión por una posible acción coordinada a favor del yen

La semana comienza con una inyección de volatilidad desde Japón y nuevos riesgos desde EEUU. Las bolsas operan mixtas, el dólar cae a su menor nivel en cuatro meses, y los inversionistas se refugian en los metales, llevando a saltos en el oro y la plata.

Especulaciones de una intervención coordinada en el yen provocaron un salto de 1,2% en la divisa japonesa y presionaron al dólar. Reuters reportó que la Fed de Nueva York realizó el viernes consultas sobre el tipo de cambio entre el dólar y el yen. Un “rate check” suele interpretarse como una señal de que podrían intervenir para influir en la cotización. Días antes, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, había asegurado al mercado que estaban listos par actuar para dar soporte al yen.

El dólar (DXY) cae 0,5% frente a las principales monedas esta mañana y opera en su menor nivel desde mediados de septiembre. Los futuros de Wall Street operan mixtos con ligeras variaciones, y es el Nasdaq el que opera en rojo al inicio de una semana en la que se esperan los resultados de grandes tecnológicas. En Europa, el Stoxx600 trata de defender un alza, pero varios índices no pueden evitar operan en rojo. Algo similar ocurrió en Asia, donde fue el Nikkei (-1,79%) el que lideró las pérdidas.

Por el contrario, los metales tienen un nuevo rally. El oro sube 2% para transar en US$5.080 por onza. El platino avanza 3,74%, mientras la plata salta 8% para encaminarse a los US$110. El cobre opera mixto. El metal cae ligeramente en Londres después de un rally previo, que lo ubica por encima de los US$13.100 por tonelada. El cobre sube en el Comex para operar cerca de los US$6 por libra.

El mercado está a la espera de la publicación de un reporte de balance del Banco de Japón para calcular si se realizó una intervención en el yen. Además, se busca confirmar si esa posible intervención contó con cooperación de EEUU. La idea de que las autoridades estadounidenses están dispuestas a cooperar con otros países para mantener un dólar contenido podría aumentar la presión sobre la divisa hacia adelante.

La depreciación del dólar es uno de los factores que está jugando a favor del atractivo de los activos latinoamericanos. Es uno de los puntos abordados por Felipe Lira, gerente de inversiones de Principal AGF, en nuestro podcast especial del viernes.

También hay factores más políticos presionando al dólar y la búsqueda de refugio. En una esperada reacción del Congreso, los demócratas amenazan con frenar un acuerdo para financiar al gobierno federal, en demanda de cambios a la operación de los agentes de la policía migratoria ICE. La presión política aumentó, aparentemente también desde algunos republicanos alineados con el movimiento MAGA, aumentó tras el asesinato de Alex Pretti, en Minnesota. Agentes de ICE dispararon a Pretti varias veces, después de haberlo desarmado. El gobierno justificó el asesinato acusando a Pretti de amenazar a agentes de ICE con un arma. Pero videos de testigos muestran, desde diferentes ángulos, que Pretti tenía en su mano su teléfono para filmar a los agentes mientras trataba de proteger a una mujer, y su arma estaba en su mochila y fue rápidamente retirada por los agentes de ICE. Pretti recibió un primer disparo en la espalda, y luego alrededor unos nueve cuando ya estaba en el piso.

A la tensión en EEUU se suma un factor geopolítico, después de que el presidente Donald Trump amenazará a Canadá con aranceles de 100%, si decide avanzar con un acuerdo de libre comercio con China. Sin embargo, el primer ministro canadiense, Mark Carney, aseguró hace algunas horas que su país no negociaría un acuerdo de esa naturaleza sin comunicarlo con sus socios del tratado de América del Norte.

Los eventos geopolíticos seguirán en el radar del mercado esta semana, tras reportes de que EEUU está movilizando activos navales en Medio Oriente, en medio de reportes de más brutal represión en Irán. A esto se sumarán las negociaciones en Washington para evitar un cierre parcial del gobierno federal, la reunión de la Fed y posibles declaraciones de Jerome Powell, y los resultados de cuatro de las siete magníficas. Pueden leer más en el Primer Click Semanal en Señal DF.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: