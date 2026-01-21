Mercados se estabilizan a la espera de discurso de Trump en Davos
El oro avanza hacia los US$4.900 impulsado por la incertidumbre geopolítica.
Noticias destacadas
El mercado espera atento el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, ante el Foro Económico en Davos. Su presentación llega en medio de una creciente tensión entre EEUU y Europa. Trump ayer, y el secretario de Estado, Scott Bessent, criticaron duramente al presidente francés, Emmanuel Macron, y expresado su desdén ante las amenazas europeas de imponer duras represalias si la Casa Blanca eleva aranceles o presiona por tomar control de Groenlandia.
El oro avanza otro 2% y se encamina ya a los US$4.900, en una señal de que los inversionistas siguen en búsqueda de refugio. Otros metales, incluyendo el cobre, anotan alzas más moderadas. Pero vemos, en general, una estabilización tras la ola vendedora que afectó a las acciones, especialmente estadounidenses, bonos y el dólar.
Lo errático de las políticas de la Casa Blanca y el aumento de las tensiones geopolíticas revivieron el mantra “vender Estados Unidos”, en referencia a un cambio en los portafolios para reducir la exposición a activos de ese país. Acciones de mercados emergentes, como China y Latinoamérica, se benefician de la tendencia.
Trump anunció ayer que hará una oferta por Groenlandia que “hará muy feliz a la OTAN”. El mercado estará atento a su discurso, en el que podría incluir otras acciones. En los últimos días, tanto Trump como hoy Bessent, han mencionado el interés por “recuperar” el Canal de Panamá.
Bessent ofreció una nueva rueda de prensa al inicio de la jornada en Davos en la que mostró un discurso más agresivo al usual respecto a Europa y el presidente de la Fed, Jerome Powell. Antes defensor de mantener a Powell en el cargo, Bessent se sumó a las críticas en su contra. Es más, Bessent acusó a Powell de querer politizar la audiencia que se realizará hoy en la Corte Suprema, en el caso de Trump contra la gobernadora de la Fed Lisa Cook. Powell está nombrado en el caso de la defensa de Cook, contrario a Bessent quien acudió a la audiencia sobre la legalidad de las tarifas recíprocas a pesar de no ser citado en el caso.
La audiencia de la Corte Suprema es otro de los eventos clave para el mercado esta jornada. Aunque sería raro que los jueces emitan un fallo de inmediato.
Bessent también se refirió a la volatilidad que elevó ayer la tasa de los bonos del Tesoro. No lo consideró una señal de desaprobación del mercado a las acciones de la Casa Blanca, sino solo el resultado del salto en los rendimientos de los bonos japoneses. El secretario del Tesoro afirmó que había conversado con su par japonés para que estabilizará el mercado. También desde Davos, la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, salió a calmar a los mercados y aseguró que hay un plan bien pensado para la sustentabilidad fiscal.
Pero Bessent tiene razones para preocuparse por Japón. Goldman Sachs estima que cada shock de 10 puntos básicos en los bonos japoneses genera una presión alcista de entre 2 y 3 puntos básicos en los bonos de EEUU, alemanes y británicos. A eso se suma el potencial mayor atractivo de los bonos japoneses, ante el aumento de sus rendimientos, lo que podría motivar a inversionistas repatriar sus capitales.
Netflix destaca antes del inicio de la sesión en Wall Street, con una caída de 5% de sus acciones. Los resultados de la firma de streaming superaron las expectativas, pero la firma anunció el freno a su recompra de acciones para financiar la compra en efectivo de Warner Bros. Los accionistas de Warner deben decidir hoy si aceptan la oferta.
En la región el titular es para Perú. El presidente José Jerí enfrenta una investigación de la fiscalía, tras revelarse sus reuniones con un empresario chino fuera de la agenda oficial. Jerí niega haber cometido algún acto ilícito, pero su rápida pérdida de apoyos en el Congreso abre la puerta a un proceso de destitución.
Diario Financiero presenta los perfiles de los ministros que integrarán el gobierno entrante con el mando de “recuperar Chile”.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Johnson & Johnson reporta resultados antes del inicio de la sesión.
- Alemania, Reino Unido y Estados Unidos ponen a prueba el apetito del mercado de deuda con colocaciones de bonos. El Tesoro coloca bonos a 20 años.
- 09:00 El presidente electo, José Antonio Kast, expone su “Visión estratégica para Chile en el período 2026-2030” en un seminario organizado por Clapes UC.
- 10:30 Davos: Discurso de Donald Trump, presidente de EEUU.
- 11:30 Audiencia de la Corte Suprema en el caso Trump vs Cook.
- 11:45 Davos: Discurso de Javier Milei, presidente de Argentina.
- 13:45 Davos: Christine Lagarde, presidenta del BCE, expone sobre el futuro de la integración del mercado del euro.
- 16:00 Argentina reporta su actividad económica de noviembre.
