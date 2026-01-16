Metales extienden las pérdidas tras sucesivos récords y las tecnológicas inyectan optimismo en Wall Street

Las acciones tecnológicas inyectan una renovada ola de optimismo en los mercados y lideran las alzas desde Asia hacia EEUU. Sin embargo, las caídas en los metales arrastran a las acciones mineras y ponen el freno.

Los futuros del Nasdaq lideran los avances, pero el S&P500 y el Dow Jones también se alinean para una apertura al alza. Los índices estadounidenses se desacoplan así de las caídas en Europa y la sesión mixta en Asia. En esa región, la debilidad del Nikkei y la caída de las acciones chinas (por nuevas regulaciones de capital) frenaron los avances.

El dólar retrocede, pero se mantiene en torno a su mayor nivel en seis semanas.

El foco sigue en los metales, que extienden sus pérdidas. El platino lidera las caídas (-2,65%), mientras el oro y la plata moderan sus bajas. El cobre cae 1,7% en Londres y en el Comex, y pierde el nivel de los US$6 por libra y los US$13.000 por tonelada.

Los titulares los ocupa el acuerdo comercial entre Taiwán y EEUU. El acuerdo, contrario a los intereses de Beijing, fija un arancel de 15% a los productos taiwaneses a cambio de nuevas inversiones en EEUU.

No pasa desapercibido para el mercado el anuncio de que la Casa Blanca buscará que se realice una licitación especial en el sector eléctrico, para que sean las empresas tecnológicas las que paguen directamente por la energía que requieren los centros de datos. El anuncio genera nerviosismo por lo que se considera como una nueva intervención del presidente estadounidense Donald Trump en las operaciones del sector privado. La medida se suma a otros anuncios como la búsqueda de un límite a las tasas de las tarjetas de crédito o la orden de frenar los proyectos eólicos. Sobre esto último, Equinor se beneficia de un nuevo fallo judicial que le permite retomar la operación de su proyecto. Pero al igual que otras empresas de energías renovables, todavía enfrentan procesos judiciales para defender sus planes y proyectos en EEUU.

En nuevo podcast especial de esta semana, Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales UC, analiza los cambios en el nuevo escenario geopolítico y su impacto en los mercados.

Diario Financiero destaca en la portada que el Grupo Patio concreta salida de gestora en México y alista venta de dos fondos con activos en la frontera con EEUU; y el Gobierno Regional modifica el Plan Regulador Metropolitano para liberar suelo urbano y destrabar proyectos.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: