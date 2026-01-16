Metales extienden las pérdidas tras sucesivos récords y las tecnológicas inyectan optimismo en Wall Street
Sector privado atento a las intervenciones de la Casa Blanca.
Noticias destacadas
Las acciones tecnológicas inyectan una renovada ola de optimismo en los mercados y lideran las alzas desde Asia hacia EEUU. Sin embargo, las caídas en los metales arrastran a las acciones mineras y ponen el freno.
Los futuros del Nasdaq lideran los avances, pero el S&P500 y el Dow Jones también se alinean para una apertura al alza. Los índices estadounidenses se desacoplan así de las caídas en Europa y la sesión mixta en Asia. En esa región, la debilidad del Nikkei y la caída de las acciones chinas (por nuevas regulaciones de capital) frenaron los avances.
El dólar retrocede, pero se mantiene en torno a su mayor nivel en seis semanas.
El foco sigue en los metales, que extienden sus pérdidas. El platino lidera las caídas (-2,65%), mientras el oro y la plata moderan sus bajas. El cobre cae 1,7% en Londres y en el Comex, y pierde el nivel de los US$6 por libra y los US$13.000 por tonelada.
Los titulares los ocupa el acuerdo comercial entre Taiwán y EEUU. El acuerdo, contrario a los intereses de Beijing, fija un arancel de 15% a los productos taiwaneses a cambio de nuevas inversiones en EEUU.
No pasa desapercibido para el mercado el anuncio de que la Casa Blanca buscará que se realice una licitación especial en el sector eléctrico, para que sean las empresas tecnológicas las que paguen directamente por la energía que requieren los centros de datos. El anuncio genera nerviosismo por lo que se considera como una nueva intervención del presidente estadounidense Donald Trump en las operaciones del sector privado. La medida se suma a otros anuncios como la búsqueda de un límite a las tasas de las tarjetas de crédito o la orden de frenar los proyectos eólicos. Sobre esto último, Equinor se beneficia de un nuevo fallo judicial que le permite retomar la operación de su proyecto. Pero al igual que otras empresas de energías renovables, todavía enfrentan procesos judiciales para defender sus planes y proyectos en EEUU.
En nuevo podcast especial de esta semana, Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales UC, analiza los cambios en el nuevo escenario geopolítico y su impacto en los mercados.
Diario Financiero destaca en la portada que el Grupo Patio concreta salida de gestora en México y alista venta de dos fondos con activos en la frontera con EEUU; y el Gobierno Regional modifica el Plan Regulador Metropolitano para liberar suelo urbano y destrabar proyectos.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- State Street destaca entre los resultados que se esperan en Wall Street.
- 10:30 En EEUU se publican índices de producción industrial y de manufacturas correspondientes a diciembre.
VIDEO
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Las preocupaciones y observaciones de los abogados laborales sobre el proyecto de negociación colectiva multinivel
Entre los abogados existen varias dudas respecto al impacto real que podría tener la propuesta en materia de productividad y salarios. Para el exdirector del Trabajo, Pablo Zenteno, en tanto, la propuesta avanza en "un mecanismo plenamente consolidado en el derecho comparado".
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete