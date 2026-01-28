Wall Street apunta a una nueva alza mientras el oro sigue batiendo récords
La agenda está marcada por la caída del dólar, los resultados de grandes tecnológicas y la Fed.
La atención de los mercados se divide en dos frentes: el dólar y la Fed vs las acciones tecnológicas. Cuatro de las “siete magníficas” reportarán resultados tras el cierre de la sesión, pero la holandesa ASML ya da el primer impulso al sector tras reportar una demanda que superó por mucho las expectativas. El dólar se estabiliza, pero opera en su menor nivel en cuatro años, mientras el oro rompe la barrera de los US$ 5.300.
ASML reportó órdenes por US$ 15.800 millones en el cuarto trimestre, casi el triple que el año anterior, y un 150% más de lo que esperaba el mercado. La firma holandesa provee las máquinas litográficas para fabricar semiconductores y asegura que hay una fuerte demanda impulsada por la IA. Las acciones de ASML suben más de 5% en la sesión europea e impulsa a las firmas del sector.
Los futuros del Nasdaq marcan ya un avance de 1%, liderando las alzas entre los activos estadounidenses. El S&P500 sube 0,28% y se encamina a superar los 7.000 puntos apenas inicie la sesión. En Asia, los avances fueron liderados por el Hang Seng (+2,58%), que marcó su mayor nivel desde 2021, impulsador la tecnología y empresas mineras. Por el contrario, el Stoxx600 opera en rojo, arrastrado por las acciones de lujo, tras un decepcionante reporte de LVMH.
Pero la acción esta mañana está en el dólar y los commodities. La divisa estadounidense modera su caída, pero el índice DXY todavía opera en rojo y en torno a su menor nivel desde diciembre 2021. La divisa acumula una caída de 2,8% en la última semana. El dólar fue golpeado por las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien declaró no estar preocupado por la depreciación. Consultado sobre las caídas recientes, Trump dijo que el estado del dólar es “genial”. Las palabras de Trump alimentaron las expectativas de que el Tesoro estadounidense busca crear las condiciones para un dólar más débil que impulse la competitividad de las exportaciones estadounidenses (en un año electoral).
La debilidad del dólar agrega otro elemento de impulso a los commodities. Tanto el petróleo, como los metales y las materias primas agrícolas tienen una jornada de alzas. El oro salta 4% para transar en US$5.318 por onza. La plata extiende su rally en otro casi 7% y supera los US$113. El cobre sube más de 1% tanto en Londres como en el Comex.
La caída del dólar podría obligar a los bancos centrales de otros países a cambiar sus planes. Ahora los inversionistas agregan una posible referencia al tipo de cambio otro elemento que observar en la rueda de prensa de Jerome Powell. La Fed anuncia hoy su decisión de política monetaria, y se da por hecho que mantendrá la tasa en 3,75%.
La atención se concentra en el tono del discurso de Powell, tras adoptar una actitud de mayor confrontación ante la presión de la Casa Blanca. El mercado estará atento a las posibles referencias sobre un impacto de un dólar más débil en las proyecciones para la inflación y la tasa de interés.
Además, se buscarán señales sobre los planes de Powell una vez termine su período como presidente de la Fed el próximo mayo. Si Powell decide continuar como gobernador, podría seguir liderando el FOMC, el comité que define la política monetaria.
En el frente empresarial. No es Tesla, sino SpaceX la que ocupa titulares entre las firmas de Elon Musk. Financial Times porta que SpaceX se prepara para una salida a bolsa en junio.
En el frente geopolítico las miradas van hacia el primer ministro británico, Keir Starmer, quien inicia hoy una visita en China. Es el primer viaje de este tipo para un gobernante británico en ocho años. La comitiva se interpreta como otra señal de un movimiento entre “potencias medias” para formar alianzas y contrarrestar el proteccionismo de EEUU.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Microsoft, Tesla, Meta, IBM y Starbucks reportan tras el fin de la jornada.
- 16:30 La Reserva Federal anuncia su decisión de política monetaria.
- 18:00 El mercado espera que el Copom brasileño mantenga la tasa en 15%.
