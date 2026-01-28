Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Primer Click
Primer Click

Wall Street apunta a una nueva alza mientras el oro sigue batiendo récords

La agenda está marcada por la caída del dólar, los resultados de grandes tecnológicas y la Fed.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Miércoles 28 de enero de 2026 a las 07:30 hrs.

dólar oro cobre plata Wall Street IA FED
<p>Wall Street apunta a una nueva alza mientras el oro sigue batiendo récords</p>

Noticias destacadas

Icono Video

VIDEO

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Exjefe de gabinete del MTT asumiría como subsecretario de Transportes
2
Economía y Política

Pablo Eguiguren aterriza como actor clave para enfrentar los permisos en la cartera de Economía de Kast
3
Mercados

Los nombres que sondea el entorno de Kast para la presidencia de la CMF y los cambios que vienen
4
Economía y Política

Triple objetivo de Quiroz abre debate entre economistas sobre metas de crecimiento, empleo y balance fiscal
5
Mercados

Más allá de Latam y Falabella, las otras empresas en que las AFP buscan directores
6
Empresas

Kast ficharía a otro socio de Barros & Errázuriz: Nicolás Balmaceda toma la delantera para asumir en la Subsecretaría de Obras Públicas
7
Mercados

Cae tasa de interés de depósitos a plazo y el mayor retorno alcanza 5,37% anual
8
Empresas

Exministro Patricio Melero asumirá como nuevo presidente de SalmonChile
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete