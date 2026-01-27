Futuros de Wall Street extienden los avances en una mercado que se enfoca en los resultados de las empresas

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza con un arancel de 25% a los productos coreanos, pero el mercado no le cree. El Kospi coreanos sube 2,73% en una sesión en la que los inversionistas prefieren concentrarse en las expectativas de positivos resultados de empresas, especialmente las grandes tecnológicas que reportan mañana.

Las acciones en Asia (MSCI AC) suben más de 1% a un nivel récord. Las alzas se extienden a Europa y los futuros de Wall Street. Entre los índices estadounidenses es el Nasdaq el que lidera los avances. El dólar frena su caída pero transa todavía en uno de los menores niveles registrados desde 2022. El yen sube ligeramente tras el fuerte repunte de ayer, en reacción a la posible intervención coordinada (Japón-EEUU) en el mercado cambiario japonés.

Es una jornada de caídas en los commodities, aunque el oro (US$5.120) y la plata (US$112) se mantienen en niveles récord. El cobre cae 2% y opera en torno a los U$5,90 por libra en el Comex.

Trump amenaza a Corea del Sur ante la demora de su parlamento de aprobar un acuerdo comercial alcanzado el año pasado entre ambos países. El mercado está ahora atento a la reacción de la Casa Blanca al acuerdo sellado hoy entre India y la UE. El Tratado crea un mercado de 2.000 millones de consumidores, y contempla importantes reducciones a los aranceles que India aplica a los productos europeos, incluyendo autos y textiles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo llamó “la madre de todos los acuerdos”.

El acercamiento entre India y la UE se lee como un desafío a la política proteccionista de la Casa Blanca.

Además de las expectativas de positivos resultados de empresas, el mercado percibe una reducción del riesgo político al interior de EEUU. Trump moderó su discurso y -en la señal más clara de un giro en su postura- anunció el retiro de Greg Bovino, comandante en jefe de la policía fronteriza, de Minnesota. En su lugar, Trump enviará a su czar anti-inmigración Tom Homan, tras conversaciones con el gobernador de ese estado.

Presión política y una importante caída en las apuestas habría obligado a Trump a cambiar su dirección, lo que reduce el riesgo de que los demócratas en el Congreso bloqueen un proyecto de financiamiento y provoquen un cierre parcial del gobierno a partir de este fin de semana.

En la portada de Diario Financiero: Triple objetivo de Quiroz abre debate entre economistas sobre metas de crecimiento, empleo y balance fiscal; y Corfo responde a BYD por desistimiento de planta de litio y le quita estatus de “productor especializado”.

