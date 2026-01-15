Aduanas intenta cerrar brechas de seguridad con moderna flota de camiones escáner y completa inversión de $ 30 mil millones en nuevos equipos

La incorporación de nuevas unidades en la Macrozona Norte marca un punto de inflexión en la estrategia de fiscalización no invasiva del Estado. Con equipos capaces de operar autónomamente y penetrar acero sólido, el plan busca asegurar la trazabilidad de la cadena logística ante la amenaza del crimen organizado.

Bajo un nuevo y tenso escenario de comercio global, con mayor presión del comercio ilegal y redes criminales cada vez más sofisticadas, los puertos en todo el mundo afrontan el desafío de responder a la creciente complejidad.

Lo mismo ocurre en Chile, donde a fines de noviembre, la productora internacional Studio Ghibli interpuso una querella contra eventuales responsables tras la alerta del servicio de Aduanas de San Antonio, que detectó un embarque de juguetes falsificados de su premiada película “Mi Vecino Totoro”.

Un papel clave en esta batalla desempeñan los sistemas de escáner, un área donde las autoridades locales luchan por recuperar terreno frente a las continuas presiones por vulnerar los controles.

A comienzos de diciembre la Contraloría ordenó a Dirección de Aduana de Talcahuano iniciar un sumario por subutilizar un valioso camión escáner por falta de personal capacitado. Según la entidad, la fiscalización en Puerto Coronel en 2023 alcanzó apenas 3,5% del total de declaraciones de ingreso tramitadas en la zona primaria.

Pero ya comienzan a notarse los avances. El gobierno anunció en mayo la entrega de uno camión escáner para el complejo fronterizo Cardenal Antonio Samoré, en Osorno, que entró en operaciones ese mismo mes. A comienzos de enero, las autoridades de Los Lagos anunciaron la aprobación de un fondo de $ 146 millones para habilitar un escáner en el Aeropuerto El Tepual, que permitirá a la terminal de Puerto Montt retomar las rutas internacionales después de décadas. Y la semana pasada, las autoridades de Antofagasta y Tarapacá anunciaron la próxima llegada de sendos camiones escáner como parte de una inversión total de $ 6.400 millones.

Con estos dos últimos equipos, el Servicio Nacional de Aduanas consolida una red de fiscalización que ya acumula una inversión pública de casi $ 30 mil millones desde fines de 2022.

Del control aleatorio a la IA

La tecnificación de los controles responde a la urgencia doble de elevar los estándares de seguridad sin estrangular los flujos de comercio.

Los nuevos camiones escáner asignados a los puertos de Iquique y Antofagasta corresponde a modelos Volvo equipados Inteligencia Artificial (IA) de aprendizaje progresivo capaz de automatizar la detección de ilícitos en contenedores sellados.

Poseen además la capacidad de penetrar hasta 30 cm de acero sólido. Esta característica es clave para la industria minera y portuaria, pues permite inspeccionar cargas de alta densidad sin necesidad de apertura física (forado), reduciendo tiempos de espera en la cadena logística.

La directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, destacó también la incorporación de bibliotecas con imágenes con IA permitiendo al sistema “aprender “ nuevos patrones de ocultamiento de armas y explosivos , complementando el análisis humano y permitiendo una operación remota que resguarda la seguridad de los funcionarios.

Rentabilidad de la fiscalización

El impacto de esta tecnología en las arcas fiscales y la seguridad pública es medible. Según el balance operativo de 2025 revelado por el Servicio, la flota desplegada en la Región de Tarapacá logró inspeccionar 19.227 vehículos de carga.

La efectividad de estos controles "no intrusivos" se tradujo en la detección de mercancías ilícitas y contrabando valorados en más de US$ 13 millones , cifras cuyo desglose geográfico revela la fuerte presión sobre los pasos habilitados: mientras en la avanzada de Quillagua las incautaciones sumaron US$ 5,3 millones y en la frontera de Colchane alcanzaron los US$ 5,2 millones , los controles en El Loa aportaron otros US$ 2,4 millones al balance, consolidando así una red interconectada de cobertura nacional.

El escalamiento de esta capacidad fiscalizadora ha dejado de ser un esfuerzo aislado para convertirse en un estándar nacional que cubre desde el norte grande hasta la zona austral. En la Zona Centro, el puerto de San Antonio —el de mayor transferencia de carga del país— estabilizó sus operaciones en 2025 tras la llegada de su segundo camión escáner, vital para mantener la fluidez ante un primer equipo que operaba al tope de su capacidad.

De igual forma, en la Macrozona Sur, la tecnología instalada en el paso Cardenal Samoré ha sido determinante para frenar el contrabando de insumos industriales hacia el extremo sur operando bajo condiciones climáticas adversas. Finalmente, la interoperabilidad estatal se refuerza en 2026 con la entrada de la PDI al esquema de revisión tecnológica en el paso Los Libertadores, sumando capacidad propia e independiente a la labor de Aduanas

Proyección para este año

El plan de modernización contempla mantener el ritmo de inversión. Según las proyecciones del Ministerio del Interior y Aduanas, para el año en curso se espera la licitación y adquisición de seis nuevas unidades móviles, con el objetivo de cerrar las brechas de seguridad restantes y garantizar que el comercio exterior chileno cuente con un "blindaje digital" robusto en todas sus fronteras.