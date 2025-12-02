Contraloría instruye sumario a Aduanas de Talcahuano tras detectar deficiente control en la revisión cargas en Puerto de Coronel
El ente fiscalizador descubrió un desequilibrio en el aumento de operaciones aduaneras y la dotación de personal, además de la subutilización de tecnologías criticas, como un camión de escáner, el cual estuvo fuera de la zona por más de 200 días.
La Contraloría Regional del Biobío instruyó a la Dirección Regional de Aduanas de Talcahuano el inicio de un sumario administrativo, luego de que una auditoría revelara severas deficiencias en los procesos de control de ingreso de mercancías en el Puerto de Coronel.
En el informe de la institución, que abarcó los periodos de 2019 a 2023, concluyó que existe una brecha significativa en la capacidad fiscalizadora del servicio. Pese a que se registró un incremento sostenido en las operaciones de comercio exterior en dicha zona portuaria, este no fue acompañado por un aumento proporcional en la dotación de personal.
El impacto de esta falta de recursos se reflejó en las cifras de 2023: el nivel de revisiones a los ingresos de mercancías alcanzó apenas 3,5% del total de Declaraciones de Ingreso (DIN) tramitadas en la zona primaria del Puerto de Coronel.
Tecnología subutilizada y fallas de seguridad
Otro de los hallazgos del informe apunta a la gestión de los activos tecnológicos. Aunque la aduana local dispone de un camión escáner para la inspección no intrusiva de carga, su uso fue calificado como "limitado" durante los periodos 2023 y 2024.
La auditoría detalló que la maquinaria fue trasladada a Los Andes y San Antonio por un total de 220 días durante 2023. A esto se sumó la ausencia de funcionarios habilitados para su manejo y operación cuando el equipo sí estuvo disponible, lo que en la práctica impidió fiscalizar los puntos de control de su cobertura con dicha tecnología.
Entre las irregularidades administrativas, Contraloría detectó una grave vulneración en los sistemas de validación: el 10 de mayo de 2023 se aceptó a trámite una DIN utilizando el código de un agente de aduanas que había fallecido semanas antes; el 27 de abril del mismo año.
De la misma manera, se alertó sobre la acumulación de mercancías en el depósito aduanero de Coronel (categorizadas para subasta, destrucción o donación), con antigüedades que provenían de los años 2010, 2014, 2019, 2021 y 2022, evidenciando problemas en la gestión de inventarios obsoletos.
El informe también puso el foco en la falta de un aplicativo informático o acceso a plataformas que permitan al Servicio Nacional de Aduanas validar en tiempo real los vistos buenos y certificaciones otorgados por otros organismos públicos necesarios para el ingreso de productos al país.
Plazos y medidas
Ante estos hechos, la Contraloría Regional del Biobío otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Dirección Regional de Aduanas para iniciar el procedimiento disciplinario destinado a determinar responsabilidades administrativas.
Adicionalmente, el servicio tiene 60 días hábiles para presentar los antecedentes que acrediten el incremento de su dotación funcionaria, conforme a lo comprometido en su respuesta al organismo fiscalizador, y deberá adoptar medidas inmediatas para asegurar la administración eficiente de sus medios tecnológicos de control en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.
