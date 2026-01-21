Huelga de Finning: paralización y bloqueos provocan retrasos en turnos de Escondida y complican despacho de repuestos para la industria minera

La huelga legal del Sindicato Nacional N°2 de Finning Chile, firma que presta servicios y arriendo de equipos para la minería, escaló desde un conflicto laboral interno a un problema logístico con alcance nacional, a medida que afecta la operación del Centro Logístico La Negra, clave para el despacho de componentes y piezas para faenas mineras.

La huelga convocada por el Sindicato N°2 de Finning, la compañía de servicios mineros y de arriendo de equipamiento, ya está en su segunda jornada, con más de 500 trabajadores movilizados.

Pero más allá de las repercusiones para la empresa, la paralización comienza a tener repercusiones en las operaciones de sus grandes clientes, como Minera Escondida, el Distrito Norte de Codelco (incluida Chuquicamata), Minera Candelaria y el Centro de Servicios Escondida - Zaldívar, en Antofagasta.

Uno de los focos más sensibles del conflicto se concentra en el Centro Logístico La Negra, desde donde, según dirigentes sindicales, no ha salido ningún repuesto desde el inicio de la huelga. Este recinto es clave para el despacho de componentes y piezas para faenas mineras a lo largo del país, lo que ha comenzado a generar preocupación en la industria por un eventual impacto en la continuidad operacional si la paralización se prolonga.

En paralelo, los trabajadores han realizado bloqueos parciales en la ruta de acceso a Minera Escondida. Si bien los manifestantes han permitido el paso de vehículos y buses de manera intermitente, los cambios de turno han registrado ralentizaciones y esperas de varios minutos, sin que hasta ahora se haya interrumpido completamente el tránsito.

Disputa por bonos

El conflicto tiene su origen en el proceso de negociación colectiva del Sindicato N°2 de Finning, cuyos dirigentes acusan una discriminación en el pago de bonos de término de negociación respecto de otras organizaciones sindicales de la empresa. Según han explicado desde el sindicato, durante 2025 la compañía habría otorgado bonos superiores a los sindicatos que aceptaron negociaciones no regladas. En ese contexto, el sindicato 1 y el sindicato 4 habrían recibido bonos de término de conflicto mayores en alrededor de $ 1,5 millón por trabajador, mientras que al sindicato 3 se le habrían otorgado cerca de $ 3 millones adicionales en septiembre del año pasado, también condicionados a una negociación anticipada.

En contraste, el Sindicato N°2 sostiene que, pese a iniciar una negociación reglada y aprobar la huelga con el respaldo de 84% de sus afiliados, la oferta presentada por la empresa fue inferior. En ese marco, la organización ha planteado como demanda central un bono total cercano a los $ 17 millones por trabajador, cifra que, según explican, busca equiparar los beneficios económicos y meses adicionales de vigencia contractual que ya fueron reconocidos a otros sindicatos en procesos previos. A juicio de sus dirigentes, la negativa de la empresa a igualar esas condiciones responde a una estrategia que busca debilitar la organización.

Apoyo sindical de Escondida

La movilización sumó hoy el respaldo explícito del Sindicato N°1 de Trabajadores Mineros de Escondida, que a través de una declaración pública expresó su apoyo al Sindicato N°2 de Finning y cuestionó la política de relaciones laborales de la empresa, señalando que desde 2022 se habrían implementado prácticas que, a su juicio, han debilitado a esa organización sindical, con más de 60 años de existencia. Desde la organización advirtieron que este tipo de prácticas vulnera la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a elegir libremente su afiliación.



Fuentes al interior de Minera Escondida, señalaron que la huelga de Finning no ha tenido impacto en la producción de la faena, indicando que la operación se ha mantenido con normalidad y sin afectación operacional hasta ahora.

Reunión clave durante la tarde

El tesorero del Sindicato N°2 de Finning, Hugo Escobar, señaló que la empresa tomó contacto hoy con la directiva sindical y se agendó una reunión para la tarde. “Hoy la empresa se nos acercó y tenemos una reunión a las 18:00. Las manifestaciones continúan de todas formas y vamos a ver si hay algún acercamiento. Si no, seguiríamos con la huelga”, indicó el dirigente.

Escobar agregó que las expectativas frente a ese encuentro son acotadas. “La verdad es que lo vemos difícil, ojalá me equivoque”, señaló, aunque destacó que la movilización se ha ido fortaleciendo con una mayor adhesión de los trabajadores en los distintos puntos de protesta.