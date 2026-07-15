Karen Rojo fue trasladada al Centro Penitenciario de San Joaquín tras casi cuatro años recluida en Países Bajos

La exalcaldesa de Antofagasta arribó este miércoles a Santiago extraditada desde Países Bajos y fue trasladada al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. La justicia deberá definir ahora cuánto tiempo le resta por cumplir de su condena de cinco años y un día.

Karen Rojo llegó pasadas las 7 de la mañana al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, escoltada por funcionarios de Interpol de la Policía de Investigaciones. Posteriormente fue presentada ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, que dispuso su traslado al recinto penitenciario para iniciar el cumplimiento de la condena vigente en su contra.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios destacó que el regreso de Rojo fue posible mediante la coordinación de distintas instituciones chilenas y la cooperación de las autoridades neerlandesas.

“Hoy se materializa el cumplimiento de una sentencia firme dictada por los tribunales de Antofagasta. Es el resultado del trabajo coordinado del Estado de Chile, el Ministerio Público, la Cancillería, la Policía de Investigaciones a través de Interpol, y la cooperación del Reino de los Países Bajos, que agradecemos”, afirmó.

El persecutor agregó que las solicitudes que presente la defensa deberán ser analizadas por la justicia.

“El mensaje es uno solo, en Chile las sentencias se cumplen. No importa cuánto tiempo pase ni quién sea la persona condenada. Las cuestiones procesales que se planteen las resolverán los tribunales competentes, y allí el Ministerio Público expondrá su posición”, sostuvo.

Días de abono

El principal asunto pendiente será determinar cuánto tiempo deberá permanecer Rojo en prisión en Chile. La exalcaldesa fue condenada a cinco años y un día de presidio efectivo, equivalentes a 1.826 días, pero su defensa solicitará que se descuente el período que estuvo recluida en Países Bajos mientras se tramitaba su extradición.

De acuerdo con sus representantes, la ex jefa comunal permaneció 1.464 días privada de libertad en Europa, lo que representaría cerca del 80% de la pena impuesta por la justicia chilena.

“Respecto a si se van a solicitar los abonos de pena, es indudable que sí. Al momento de su detención en Países Bajos ella ya había cumplido 1.464 días privada de libertad, equivalente a cerca del 80% de la condena”, afirmó su abogada Loreto Flores.

La defensora adelantó además que solicitarán “todos aquellos beneficios que la legislación contempla”.

Para concretar el descuento, las autoridades neerlandesas deberán certificar la cantidad de días que Rojo permaneció efectivamente privada de libertad debido al proceso de extradición solicitado por Chile. Con ese antecedente, los tribunales de Antofagasta deberán establecer el saldo de la pena y resolver las solicitudes que presente la defensa.

Entre las opciones que podrían ser analizadas se encuentran beneficios penitenciarios o mecanismos para cumplir el tiempo restante fuera de un recinto carcelario. Sin embargo, su aplicación no es automática y dependerá del cómputo definitivo de la condena y de las resoluciones del tribunal competente.