Primer “Biobío Day” lleva a Santiago la marca regional en busca de nuevos negocios e inversiones
El lanzamiento de la iniciativa se realizará este miércoles en Metro Baquedano, donde los usuarios podrán familiarizarse con la marca plasmada en los vagones del tren subterráneo. El evento concluirá a comienzos de diciembre con la presentación de una red de 100 embajadores líderes de la región.
Noticias destacadas
La Región del Biobío desembarcará este miércoles en Santiago con la primera versión del “Biobío Day”, iniciativa de posicionamiento público-privada que pretende reinstalar a la región como un hub estratégico para el desarrollo económico, industrial, universitario y comercial de Chile.
"Queremos instalar a la región en la conversación nacional, reconociendo y proyectando su histórico potencial cultural, turístico, industrial, económico, universitario y comercial", plantea el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, quien es enfático en proponer que "El Biobío merece volver al sitial que le corresponde”.
Desarrollo regional
Para sustentar este reposicionamiento, la campaña se apalanca en indicadores económicos y de capital humano de la región. Según datos de Mira Biobío, la industria manufacturera representa 17% del PIB regional. En el ámbito logístico, se consolida como la tercera región en movimiento de carga marítima, concentrando el 17,6% del total nacional. El capital humano del Biobío está dentro de los primeros puestos en el país; por ejemplo, ocupa el 2do lugar en matrículas de pregrado (75 por cada 1.000 habitantes) y el 3ro en población con postgrado (1,14%).
“Biobío Day” busca instalar a la región como un polo de innovación con todo su potencial como la segunda región en solicitudes de patentes de invención por habitante y una de las cuatro principales en producción científica, con énfasis en el desarrollo de energías limpias y renovables, según la base de datos Scopus.
La iniciativa es la impulsada por la Corporación Desarrolla Biobío, entidad que depende del Gobierno Regional y que ha articulado la propuesta para que "Chile vuelva a poner sus ojos en nuestra región, en su talento, su energía y su potencial”, según explica su gerenta, Macarena Vera.
El lanzamiento oficial se realizará este 19 de noviembre, a las 07:30 horas en la estación del Metro Baquedano, un punto neurálgico de la capital, donde los usuarios podrán familiarizarse con expresiones penquistas plasmadas en los vagones del tren subterráneo que estará intervenido con la marca regional.
Las actividades continuarán durante las actividades del ETM Day, oportunidad para visibilizar propuestas de valor como el MadeInn Conce.
Red de Embajadores
La activación en Metro es solo la primera fase. La estrategia culminará la primera semana de diciembre con un hito clave: la constitución de la primera "Red de Embajadores de la Región del Biobío".
Este evento reunirá en Santiago a más de 100 líderes de la Región del Biobío que hoy ocupan roles relevantes en Chile y el extranjero, quienes serán los encargados de promover proyectos estratégicos, atraer inversiones, abrir oportunidades y consolidar una mirada compartida sobre el futuro de la región, transformándose en un brazo activo para la apertura de negocios.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Se dispara interés por activos inmobiliarios con renta: expertos dicen que el mercado se ha ido recuperando tras la crisis social
Atractivo por invertir no solo se está dando por las propiedades comerciales con flujo, sino también industriales y oficinas. Actores de la industria destacan que aún existe una brecha no menor entre las expectativas de los vendedores versus la de los compradores.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete