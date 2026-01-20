"Absolutamente impresentable": Seremi de OOPP del Biobío critica a concesionaria de autopista que no subió barreras de peaje durante la emergencia

"No es posible que lo que prime al final sea lo que me explicaba el gerente: un problema de poder hacer caja", cuestionó Hugo Cautivo.

Una dura controversia se desató en medio de las evacuaciones decretadas por Senapred en la Región del Biobío, luego que la sociedad concesionaria de la Ruta Interportuaria, que conecta las comunas de Penco, Concepción y Talcahuano iniciara el cobro de peajes durante el periodo de emergencia, pese a la instrucción del Gobierno de facilitar el libre tránsito.

Alertado por usuarios, el seremi de Obras Públicas del Biobío, Hugo Cautivo, quien calificó la medida como "absolutamente fuera del contexto de las conversaciones”, fiscalizó la situación y exigió la restitución inmediata del beneficio, que busca entre otras cosas, agilizar el combate a los incendios forestales que afectan a la zona.

Según Cautivo, el Gobierno había acordado un plan de contingencia con el Ministerio del Interior y con las concesionarias locales para levantar las barreras de peaje en todas las rutas de acceso a la capital regional, incluidas la Ruta del Itata, Concepción – Cabrero, la Ruta a Florida, que este fin de semana debieron cerrar por el cruce del fuego en sus extremos, además de la Ruta de la Madera.

Razones financieras

Pese a la instrucción gubernamental, y de acuerdo a las conversaciones que la empresa habría esgrimido al Seremi para retomar el cobro, la medida tuvo su origen en necesidades de liquidez corporativa de la compañía.

"Sostuve una conversación telefónica con el gerente general de la empresa, el cual me explicó que la situación se debía a situaciones de deuda y de que ellos estaban haciendo caja", declaró el Seremi. La justificación fue rechazada tajantemente y calificada como "absolutamente impresentable" en el contexto de Estado de Catástorfe que rige al Biobío desde el domingo.

"Nosotros no podemos justificar, ni siquiera explicarnos, que ese sea el criterio a utilizar cuando hoy día (...) hay miles de personas que están tratando de colaborar con la emergencia sucedida", sostuvo Cautivo. La autoridad enfatizó que, mientras persisten las alertas SAE y el despliegue de equipos de combate al fuego, "no es posible que lo que prime al final sea lo que me explicaba el gerente: un problema de poder hacer caja".

Tras el incidente en la Ruta Interportuaria, el MOP Biobío informó que se mantiene levantamiento de las barreras de peaje, que da paso al libre tránsito en las demás rutas de la zona.