Acogen declaración de impacto ambiental para Parque Logístico y Empresarial del Biobío por US$ 120 millones
El hub logísitico, que estará emplazado en la comuna de Penco (provincia de Concepción), considera operaciones de almacenamiento, transferencia de carga y servicios logísticos especializados, en un terreno de poco más de 776 hectáreas.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió acoger a trámite la Declaración de Impacto Ambiental (DEA) del proyecto de Regularización y Urbanización Parque Logístico y Empresarial del Biobío, presentado a la entidad por Fernando Domingo Saenz, presidente de Empresas Madesal, en representación de Inmobiliaria Plebb.
En la descripción del proyecto, incluida en la documentación oficial presentada a la autoridad, se detalla que la urbanización y loteo tienen una superficie de poco más 776 hectáreas que será destinada a la implementación del Parque Logístico y Empresarial del Biobío (Plebb).
El proyecto se alinea así con el Plan de Fortalecimiento Industrial del Buibío que impulsa la región para contrarestar la prolongada debilidad de la economía regional.
El desarrollo incluye la construcción de más de 468 mil metros cuadrados de superficie arrendable, con una inversión total superior a los US$ 120 millones, que lo posicionaría como “clave para mejorar la eficiencia logística del territorio y fortalecer el sistema portuario del Biobío". Además, espera contribuir a "reducir los costos de transporte y atraer nuevas inversiones en minería, energía, agroindustria y comercio exterior, consolidando al Gran Concepción como un polo de servicios logísticos de alcance nacional".
Alctualmente, al interior del predio ya se encuentra ejecutada la urbanización de 11 lotes, que se busca regularizar a partir de la presente tramitación.
