Enap sella alianza con Oxiquim y busca consolidar su unidad logística de más de US$ 3 mil millones vía acuerdos con privados
El acuerdo, que permitirá a la estatal utilizar las instalaciones de la empresa química en el Terminal Marítimo Escuadrón, en Coronel, y comenzaría a operar durante el primer trimestre.
Noticias destacadas
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) redefinirá parte de sus negocios tras concretar un acuerdo comercial con Oxiquim para operar en la comuna de Coronel, Región del Biobío. La alianza busca robustecer la infraestructura de transferencia y almacenamiento de combustibles en la zona centro-sur.
El contrato permite a la estatal utilizar el Terminal Marítimo Escuadrón (Coronel), propiedad de Oxiquim e iniciar las operaciones durante el primer trimestre de 2026.
Este movimiento responde a una estrategia de Enap que apunta a transformar su logística en un pilar de negocios rentable y resiliente. Según cifras de la compañía, sus activos logísticos superan los US$ 3 mil millones, con una red que se extiende desde Arica a Punta Arenas y que ahora busca optimizar mediante la incorporación de socios estratégicos.
Rentabilidad y seguridad
A través de esta alianza, Enap está busca aumentar su eficiencia en costos y seguridad en el suministro mediante el uso de infraestructura de terceros (3PL), evitando la duplicidad de inversiones en un contexto de permisos ambientales complejos.
Julio Friedmann, gerente general de Enap, enfatizó que el objetivo es "optimizar el valor y la rentabilidad de largo plazo de la compañía". El ejecutivo destacó que la hoja de ruta inmediata contempla "generar una mayor capacidad de almacenamiento y desarrollar alianzas futuras con terceros", apuntando a la resiliencia operativa ante posibles disrupciones en la cadena de suministro nacional.
Desde Oxiquim, Cecilia Pardo, gerenta general de la compañía valoró la alianza pues, “en un contexto de limitada infraestructura disponible para almacenamiento de combustibles y dificultad para ejecutar nuevos proyectos, esta nueva inversión de Oxiquim, ahora en la región, permitirá no sólo expandir la logística existente (…) y contribuir al funcionamiento del sistema energético nacional”.
El acuerdo llega en un momento clave para la Región del Biobío, que se posiciona como un hub logístico crítico para la distribución de energía hacia el sur del país, asegurando el flujo continuo para industrias y consumo masivo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Nuevo Plano Regulador de Coquimbo: Colliers advierte que baja densidad urbana elevará costos del suelo y pondrá mayor presión sobre la infraestructura
Aunque el gerente inmobiliario de la consultora, Sergio Correa, destacó avances en certidumbre normativa, lamentó que muchas autoridades limitan las alturas de construcción por criterios electorales, pasando por alto los factores técnicos.
Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: Con la negociación multinivel “cada sector productivo podría establecer su propio salario mínimo”
El secretario de Estado profundiza en el proyecto de ley que ingresó este lunes al Congreso. Desde su perspectiva, se trata de un esquema que podría ayudar a las empresas a abordar desafíos de formación laboral y productividad.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete