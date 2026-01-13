Enap sella alianza con Oxiquim y busca consolidar su unidad logística de más de US$ 3 mil millones vía acuerdos con privados

El acuerdo, que permitirá a la estatal utilizar las instalaciones de la empresa química en el Terminal Marítimo Escuadrón, en Coronel, y comenzaría a operar durante el primer trimestre.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) redefinirá parte de sus negocios tras concretar un acuerdo comercial con Oxiquim para operar en la comuna de Coronel, Región del Biobío. La alianza busca robustecer la infraestructura de transferencia y almacenamiento de combustibles en la zona centro-sur.

El contrato permite a la estatal utilizar el Terminal Marítimo Escuadrón (Coronel), propiedad de Oxiquim e iniciar las operaciones durante el primer trimestre de 2026.

Este movimiento responde a una estrategia de Enap que apunta a transformar su logística en un pilar de negocios rentable y resiliente. Según cifras de la compañía, sus activos logísticos superan los US$ 3 mil millones, con una red que se extiende desde Arica a Punta Arenas y que ahora busca optimizar mediante la incorporación de socios estratégicos.

Rentabilidad y seguridad

A través de esta alianza, Enap está busca aumentar su eficiencia en costos y seguridad en el suministro mediante el uso de infraestructura de terceros (3PL), evitando la duplicidad de inversiones en un contexto de permisos ambientales complejos.

Julio Friedmann, gerente general de Enap, enfatizó que el objetivo es "optimizar el valor y la rentabilidad de largo plazo de la compañía". El ejecutivo destacó que la hoja de ruta inmediata contempla "generar una mayor capacidad de almacenamiento y desarrollar alianzas futuras con terceros", apuntando a la resiliencia operativa ante posibles disrupciones en la cadena de suministro nacional.

Desde Oxiquim, Cecilia Pardo, gerenta general de la compañía valoró la alianza pues, “en un contexto de limitada infraestructura disponible para almacenamiento de combustibles y dificultad para ejecutar nuevos proyectos, esta nueva inversión de Oxiquim, ahora en la región, permitirá no sólo expandir la logística existente (…) y contribuir al funcionamiento del sistema energético nacional”.

El acuerdo llega en un momento clave para la Región del Biobío, que se posiciona como un hub logístico crítico para la distribución de energía hacia el sur del país, asegurando el flujo continuo para industrias y consumo masivo.