Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Biobío Empresas
Empresas

Multigremial Nacional advierte fuerte impacto en las PYME tras incendios: 6 mil emprendedores afectados y caída de 10% en capacidad productiva

En cuanto a pérdidas económicas, y considerando exclusivamente el valor de las construcciones —excluyendo el valor del suelo—, las pérdidas potenciales preliminares para las PYME se estiman en torno a los US$ 90 millones. En este escenario, Tomé sería el más afectado con casi el 60% de los pequeños comercios dañados.

Por: Equipo DF Regiones

Publicado: Miércoles 21 de enero de 2026 a las 14:10 hrs.

incendio desastres PYME Biobío Ñuble reconstruir
<p>Multigremial Nacional advierte fuerte impacto en las PYME tras incendios: 6 mil emprendedores afectados y caída de 10% en capacidad productiva</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Luksic lamenta salida de Pérez Mackenna de Quiñenco, pero asegura que "Chile gana un profesional de excepción" con él como canciller
2
Economía y Política

Quiroz confirma que el ingeniero José Pablo Gómez será el próximo director de Presupuestos
3
Empresas

Empresas Iansa vende su planta productiva y marcas asociadas a alimentos de mascotas
4
Mercados

Elisa Cabezón y Gustavo Rosende: los nombres que corren con ventaja para asumir como subsecretarios del Ministerio del Trabajo
5
Regiones

"Absolutamente impresentable": Seremi de OOPP del Biobío critica a concesionaria de autopista que no subió barreras de peaje durante la emergencia
6
Empresas

A quiebra restaurantes Pedro Juan y Diego y heladería que operó con la marca Savory
7
Empresas

Grupo Luksic deberá renovar sus directorios con salida de Pérez Mackenna al gabinete de Kast y aparecen candidatos para reemplazarlo en gerencia general de Quiñenco
8
Economía y Política

Congreso despacha a ley el reajuste del sector público y la oposición festeja freno a polémica “ley de amarre”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete