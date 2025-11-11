Puerto Coronel completa certificación de seguridad marítima internacional por tercer año consecutivo

La certificación garantiza que el movimiento portuario local se realiza de acuerdo a los estándares mundiales Además, facilita las inspecciones, reduce los tiempos de control y mejora la trazabilidad en la cadena logística internacional.

Por tercer año consecutivo, Puerto Coronel completó exitosamente el proceso de verificación del Código ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), obteniendo la Declaración de Cumplimiento (Statement of Compliance of a Port Facility), que emite Directemar y que certifica el cumplimiento de normas de seguridad portuaria de carácter internacional.

La revalidación de este estándar permite que el terminal continue sus operaciones con una amplia gama de naves de tráfico mundial, incluyendo buques graneleros, de carga general, frigoríficos, portacontenedores, quimiqueros/aceiteros y de carga rodada.

Patricio Román, gerente general de Puerto Coronel, destacó que la certificación “otorga un valor estratégico y comercial muy alto a nuestro puerto, ya que demuestran el cumplimiento de estándares globales de seguridad marítima, fortaleciendo la confianza de navieras, agentes y aseguradoras. Asimismo, facilita inspecciones, reduce tiempos de control y mejora la trazabilidad en la cadena logística internacional”.

Las exigencias del Código ISPS establecen rigurosas normas para la protección, control de accesos, monitoreo y coordinación entre buques y puertos; por lo tanto, la certificación acredita que la instalación portuaria cuenta con un Plan de Seguridad Portuaria aprobado, basado en una Evaluación de Riesgos de Seguridad (PFSA), e implementa medidas físicas y operacionales de control, vigilancia, comunicación y respuesta ante incidentes.

Puerto Coronel es el terminal multipropósito más importante del centro – sur de Chile, reconocido internacionalmente por su alta capacidad de transferencia de contenedores, ubicándose en el lugar número 40 del Índice de Desempeño de Puertos Contenedores 2024 (CPPI, sigla en inglés) del Banco Mundial y S&P Global, lo que lo transforma en el puerto chileno con mejor eficiencia y una capacidad para atender buques de hasta 3 mil boxes y récords de hasta 900 movimientos por turno.