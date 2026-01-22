Tras toma de control, RedSalud inicia transición en la plana ejecutiva de Sanatorio Alemán con nuevo gerente general
El holding oficializó este miércoles la operación por más de $ 33.600 millones y de inmediato nombró al exDirector de Gestión Clínica-Operacional de la red, el Doctor José Luis Nova, como nuevo CEO del recinto penquista. El ejecutivo, formado en Concepción, reemplazará a Andrés Illanes tras seis años de gestión.
RedSalud CCHC cerró este miércoles la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción, una operación valorada en $ 33.687 millones que activó inmediatamente cambios en la estructura del recinto de salud. Con la transacción materializada, el controlador anunció la designación del médico José Luis Nova como el nuevo gerente general de la clínica, con el mandato de liderar la integración operativa a la red nacional de la empresa.
El nombramiento busca instalar un liderazgo que combine el conocimiento corporativo con el arraigo local. Novoa, quien hasta ahora se desempeña como Director de Gestión Clínica-Operacional de RedSalud, cuenta con una amplia trayectoria en los sectores público y privado. Sebastián Reyes Gloffka, gerente general de RedSalud CCHC, destacó el vínculo regional del nuevo ejecutivo: “Es un médico profundamente vinculado a la zona, pues creció en la región y se formó profesionalmente en Concepción”.
Según Reyes, la llegada de Novoa es una pieza angular en la estrategia de la compañía. “Su experiencia en la alta gerencia, sumado a su conocimiento del mundo clínico y de la cultura RedSalud, serán claves para asegurar una incorporación exitosa que garantice la sostenibilidad y proyección del Sanatorio a largo plazo”, afirmó el ejecutivo
Fin de un ciclo
El cambio de control marca también el fin del ciclo de Andrés Illanes, quien lideró la clínica durante casi seis años . Desde RedSalud reconocieron la gestión de Illanes, señalando que bajo su dirección el Sanatorio alcanzó hitos que hoy permiten proyectar esta nueva etapa "desde una posición de solidez".
La operación es parte del plan estratégico de RedSalud al 2030 para fortalecer su cobertura geográfica. La nueva administración de Novoa tendrá como foco inmediato capitalizar las sinergias entre ambas instituciones para potenciar especialidades y mejorar la eficiencia operativa en la Región del Biobío.
