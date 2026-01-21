Servicios básicos comienzan a ser repuestos en zona de catástrofe: CGE recupera 88% del servicio eléctrico y Essbio estabiliza suministro en zonas críticas

Essbio activó un Plan de Suministro Alternativo en coordinación con municipios afectados y logró estabilizar el abastecimiento en sectores complejos como Punta de Parra (Tomé) y la parte alta de Ríos de Chile (Penco).

A casi cuatro días de ocurrida la devastación provocada por los incendios forestales en las comunas de Penco y Tomé, las empresas de proveedoras servicios básicos han comenzado a restablecer sus operaciones en las principales localidades afectadas. Tanto el sector eléctrico como el sanitario reportan avances significativos, tras el despliegue de planes de emergencia en las zonas de catástrofe.

En el sector energético, la Compañía General de Electricidad (CGE), principal proveedora del suministro eléctrico en la zona, informó que ha logrado recuperar el 88% de los servicios en las comunas afectadas de Concepción, Penco y Tomé, donde la infraestructura sufrió graves daños producto del fuego.

Christian Bachur, director regional Sur de CGE, comentó que han desplegado más de 100 brigadas en terreno. "Desplazamos brigadas desde las regiones Metropolitana, O´Higgins, Maule, Ñuble y La Araucanía, las que han trabajado para recuperar el servicio en sectores de Penco y Tomé".

Según los registros de la compañía, actualmente unos 4 mil clientes permanecen sin energía, de los casi 46 mil hogares que quedaron sin servicio la madrugada el fin de semana, momento peak de la emergencia.

Como medidas de mitigación mientras se reconstruyen las redes, Bachur que "hemos instalado generadores de respaldo para entregar suministro a nuestros clientes mientras se repara la infraestructura dañada (...) En la comuna de Tomé, se desplegaron más de 50 equipos de generación". Hasta ahora, el personal técnico de CGE ha inspeccionado más de 160 kilómetros de líneas eléctricas para detectar y reparar fallas.

Continuidad del agua potable

Por su parte, la sanitaria Essbio ha operado con sus sistemas a máxima capacidad para asegurar la continuidad del servicio domiciliario e industrial, así como también para prestar apoyo al combate de los siniestros. La compañía activó un Plan de Suministro Alternativo en coordinación con municipios afectados y las autoridades locales.

Cristian Vergara, gerente general de Essbio, señaló que se ha logrado estabilizar el suministro en sectores complejos como Punta de Parra (Tomé) y la parte alta de Ríos de Chile (Penco). "Desde que se inició la emergencia, hemos desplegado nuestros equipos en terreno para asegurar la continuidad del servicio, donde nuestros sistemas han operado a su máxima capacidad; y también restablecer el suministro en los sectores más afectados por los incendios, robusteciendo nuestra respuesta de agua para las personas, en los casos que ha sido necesario”.

Debido a la magnitud de la emergencia, desde la sanitaria indicaron que se registraron interrupciones en el suministro de agua potable, sobre todo en Lirquén y Punta de Parra, por lo que fue necesario además implementar un plan de reparación de arranques domiciliarios para reanudar el servicio y complementarlo con la instalación de más de 60 estanques de agua potable como puntos seguros del recurso para los vecinos.

"Durante esta catástrofe, la más devastadora que hemos visto en estos últimos años en nuestra zona de operación, no hemos escatimado esfuerzos operacionales y humanos. Seguiremos con el compromiso de aportar al bienestar de las familias afectadas y entregar el respaldo que se requiera", añadió Vergara.

Conectividad móvil recuperada

En paralelo a la reposición de agua y luz, la conectividad digital ha sido clave para la coordinación de la emergencia. Entel confirmó ya se ha repuesto el servicio de telefonía móvil en la zona afectada, permitiendo restablecer las comunicaciones en un momento crítico para la región.

Claudio Anabalón, gerente de asuntos corporativos de Entel, detalló desde las primeras horas, se iniciaron trabajos en la recuperación de la red. “Establecimos coordinación directa con autoridades regionales y organismos de emergencia para implementar un plan estratégico de reposición de servicios en zonas prioritarias (…) El lunes al mediodía logramos restablecer la conectividad en la comuna de Penco, incluyendo el Hospital Penco - Lirquén, infraestructura crítica para la atención de emergencias y que durante la noche del sábado debió evacuar a pacientes y personal de servicio por la amenaza del fuego.

“El despliegue integral y la recuperación de la red se ejecutaron en un plazo de aproximadamente 48 horas, gracias al conocimiento técnico de nuestros equipos y el uso de tecnología Starlink como sistema de respaldo”. En esa línea, aclaró que los esfuerzos de la compañía están ahora centrados en la reposición de la red de fibra óptica que también tuvo afectación por las llamas.

Anabalón agregó que el mismo domingo 18, Entel activó el Programa Primera Respuesta que permitió suspender los cortes por boletas impagas a sus clientes con contrato móvil y se repuso el servicio a “clientes con deuda en las comunas de Penco, Tomé, Concepción, Laja, Santa Juana, Florida, Nacimiento, Ránquil y Quillón. Simultáneamente, desplegamos equipos técnicos en las zonas críticas para hacer un levantamiento del estado de la red".

Anabalón destacó que la compañía de telecomunicaciones instaló en Punta de Parra un Centro de Operaciones para Emergencias Móvil (COE) “que entrega señal a equipos de emergencias y autoridades, y pone a disposición elementos necesarios para mantener conectada a la ciudadanía, como tarjetas SIM y áreas de carga”.