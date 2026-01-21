Click acá para ir directamente al contenido
Servicios básicos comienzan a ser repuestos en zona de catástrofe: CGE recupera 88% del servicio eléctrico y Essbio estabiliza suministro en zonas críticas

Essbio activó un Plan de Suministro Alternativo en coordinación con municipios afectados y logró estabilizar el abastecimiento en sectores complejos como Punta de Parra (Tomé) y la parte alta de Ríos de Chile (Penco).

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 21 de enero de 2026 a las 14:45 hrs.

