Tras 15 años de espera, histórico proyecto de Viaducto Chacabuco anunció entrega para fines de junio

Con un accidentado desarrollo y varios aplazamientos, su esperada inauguración le corresponderá ahora al próximo gobierno de José Antonio Kast. La obra, que completó 80% de avance, representa una inversión de $ 28 mil millones.

Con un 80% de avance y su entrega fijada para junio de este año, el viaducto Chacabuco, una de obras de infraestructura pública más postergadas de la Región del Biobío, comienza a cerrar una historia que ha demorado 15 años en cerrarse, luego que ministerio de Obras Públicas confirmara que ya se iniciaron las obras de asfaltado en la carpeta que unirá las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz.

La obra, cuya inversión fiscal que bordea los $ 28 mil millones, es la pieza faltante para dar funcionalidad completa al Puente Bicentenario, que reemplazó al añoso Puente Viejo sobre el río Biobío cuando colapsó definitivamente durante el terremoto de 2010. Su entrada en operaciones permitirá descongestionar el flujo logístico y comercial entre la provincia de Arauco, el sur de la provincia de Concepción, San Pedro de la Paz y la capital regional.

“Terminación Puente Bicentenario”

La dirección de Vialidad informó que, tras completar la instalación de las vigas estructurales, los trabajos se concentran ahora en la carpeta de rodado y las terminaciones de seguridad. “Estamos entrando en la etapa final del viaducto Chacabuco, con los trabajos de asfaltado de la superficie, que en poco tiempo más permitirá transitar por este lugar”, señaló el seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo.

Los trabajos de esta etapa, denominada "Terminación Puente Bicentenario", son responsabilidad de la empresa Besalco, que además de montar la conexión aérea hacia la Avenida Chacabuco, incluyen obras de urbanismo bajo el viaducto, saneamiento, paisajismo y la construcción de un anfiteatro en la ribera sur, en San Pedro de la Paz.

Juan Andrés Vega, director regional de Vialidad, detalló que la colocación de la mezcla asfáltica es el hito que marca el declive de la obra gruesa. “Esto nos indica que ya estamos en la parte final, abocándonos a las tareas de pavimentación y obras de paisajismo asociadas”.

Más de una década de espera

El hito es significativo, considerando el complejo historial del proyecto. Si bien el Puente Bicentenario fue entregado parcialmente al uso público en 2013 (durante la primera administración de Sebastián Piñera), la conexión con la trama urbana de Concepción quedó inconclusa por más de una década. Este 27 de febrero se cumplen 16 años en que este punto de las riberas norte y sur del río Biobío no tiene una conexión directa.

En ese tiempo, el proyecto ha enfrentado dos grandes "cuellos de botella" que dilataron aún más su ejecución. El primero es el conflicto por expropiaciones con los vecinos de Aurora de Chile. La bajada del puente requería atravesar esta histórica población, lo que derivó en un largo y complejo proceso de negociación, erradicación y construcción de nuevas viviendas para las familias afectadas, retrasando la disponibilidad de los terrenos por años.

Tras esa arista más o menos cerrada, la obra sufrió la liquidación de contratos anteriores, como el de la empresa española Copasa, lo que obligó a realizar nuevas licitaciones y reevaluaciones presupuestarias.

Entrega

Con el inicio del asfaltado y la consolidación de la ciclovía de conexión en el sector costanera, el cronograma del MOP apunta a que la infraestructura esté operativa a fines de junio de este año, bajo el Gobierno de José Antonio Kast.

La apertura del viaducto promete ser un "antes y después" para la movilidad del Gran Concepción, ofreciendo una entrada directa al centro penquista y aliviando la carga vehicular de los puentes Llacolén y Juan Pablo II.