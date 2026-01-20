SII y Dedecon activan medidas y apoyos especiales para contribuyentes afectados por incendios en Biobío y Ñuble
En el caso del SII, las facilidades tributarias beneficiarán a contribuyentes de 16 comunas de ambas regiones.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) anunciaron un conjunto de medidas especiales para apoyar a personas, contribuyentes y pymes afectadas por los incendios forestales que han impactado a distintas comunas de las regiones de Ñuble y Biobío. El objetivo es aliviar la carga tributaria y entregar acompañamiento frente a las dificultades que ha generado la emergencia.
En el caso del SII, el organismo dispuso la condonación automática de multas e intereses por el pago fuera de plazo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros impuestos mensuales, beneficio que se aplicará a los contribuyentes ubicados en las zonas afectadas que no puedan cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias. La medida, establecida mediante la Resolución N°14, operará automáticamente al momento de declarar en el sitio web del servicio y estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026.
Las facilidades tributarias beneficiarán a contribuyentes de 16 comunas de ambas regiones. En Ñuble, se incluyen El Carmen, Quillón, Coelemu, San Ignacio, Pinto, San Fabián, Coihueco, San Nicolás y Ránquil; mientras que en Biobío abarcan Laja, Florida, Concepción, Penco, Tomé, Coronel y Santa Juana.
Además, a través de la Circular N°4, el SII recordó otras herramientas disponibles en contextos de catástrofe, como lo es la posibilidad de rebajar como gasto necesario los desembolsos destinados a prevenir, mitigar o enfrentar los efectos de los incendios. También se contemplan beneficios tributarios especiales para donaciones realizadas en el marco de la emergencia, junto con plazos extendidos, de hasta seis meses, para informar pérdidas de inventarios, así como la condonación de multas por pérdida de libros contables o documentación tributaria destruida por el siniestro.
Dedecon
En paralelo, la Dedecon dispuso un equipo especializado para brindar atención y apoyo a contribuyentes y pymes damnificadas en las regiones de Biobío y Ñuble. Este acompañamiento contempla la orientación y gestión de casos relacionados con declaraciones de IVA y Renta, pérdidas de contabilidad, activos fijos, existencias, así como temas vinculados al impuesto territorial y avalúos de propiedades siniestradas.
El defensor nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, señaló que la institución busca apoyar activamente a quienes enfrenten dificultades tributarias producto de la emergencia, ya sea gestionando casos ante la autoridad fiscal o entregando información sobre beneficios disponibles. “Hemos dispuesto equipo especializado para que atienda, oriente y apoye requerimientos específicos que provengan de contribuyentes y pymes de las comunas afectadas, que estén preocupados por algún tema tributario o de avalúo de sus propiedades siniestradas”, señaló.
Además mencionó que “podemos entregar información sobre qué tipo de beneficios tributarios existen para personas naturales, así como para emprendimientos dañados; la renta presunta de transporte de pasajeros (taxis y taxis colectivos), entre otras. También ponemos a disposición nuestro equipo de educación y acompañamiento tributario, para aquellos emprendedores que necesiten de un apoyo más a mediano o largo plazo con el fortalecimiento de sus desarrollos económicos”.
