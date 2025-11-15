Sindicato del Club Deportivo Huachipato advierte sobre posible quiebra e impacto en la economía y empleos de la región
La agrupación de trabajadores destacó que el club no es sólo un centro deportivo, sino "un símbolo de identidad, historia y vida sana, para generaciones de familias de los trabajadores de la Compañía Siderúrgica Huachipato y las familias de Talcahuano Y del gran concepción".
El Sindicato de Trabajadores del Club Deportivo Huachipato encendió las alertas sobre la "delicada situación financiera" por la que atraviesa la entidad, que en su opinión, podría provocar su cierre definitivo, señaló la agrupación este sábado a través de un comunicado.
El escenario sería un duro golpe para una comunidad que ya ha debido sufrir el cierre de las operaciones siderúrgicas de la gigante acerera de Huachipato, hace poco más de un año, que significó la pérdida de numerosas fuentes laborales.
"El cierre del club tendría un impacto social incalculable, especialmente en miles de niños, niñas y adolescentes que participan diariamente en nuestras actividades deportivas, recreativas y comunitarias", alertó la asociación gremial. "El Club Deportivo Huachipato, no es sólo un centro deportivo, es un símbolo de identidad, historia y vida sana, para generaciones de familias de los trabajadores de la Compañía Siderúrgica Huachipato y las familias de Talcahuano Y del gran concepción".
La agrupación de funcionarios hizo por ello un llamado urgente a las autoridades locales regionales y nacionales a buscar soluciones para evitar la quiebra de la emblemática institución de 78 años de antigüedad, el club de fútbol más exitoso del sur del país, y que recién en 2023 se había coronado campeó de su tercer torneo de Primera División.
